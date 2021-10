La Meta es Garantizar a Todas y Todos la Protección de la Vacuna Contra el COVID-19: REC

Al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, en el municipio de Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que la meta de este gobierno es que todas y todos estén protegidos contra el COVID-19, por ello, insistió en el llamado a aplicarse la vacuna en alguno de los 146 centros de vacunación activos, clínicas y hospitales asignados, o mediante las brigadas que recorren casas y negocios.

El mandatario subrayó que gracias a las gestiones del Gobierno Federal, Chiapas cuenta con suficientes biológicos para hacer frente a la pandemia, al tiempo de subrayar que de acuerdo con las evidencias de expertas y expertos en salud, está comprobado que la vacuna puede salvar la vida, pues evita que la enfermedad escale y se agrave.

“La vacuna contra el COVID-19 es muy importante porque en caso de que las personas se lleguen a contagiar de esta enfermedad, los síntomas en el organismo se presentan de manera leve debido a que ya tienen la protección del biológico. Por favor, no hay que desaprovechar la oportunidad de vacunarse. Recuerda, si tú te cuidas, nos cuidamos todos”, apuntó.

En este marco, Escandón Cadenas precisó que continúan las lluvias en distintas regiones de la entidad, y explicó que aunque la precipitaciones son de moderada intensidad, es muy importante no bajar la guardia, alejarse de los márgenes de los ríos y las montañas, ante el peligro de inundaciones o deslaves, atender las recomendaciones de protección civil, y en caso de situaciones de riesgo trasladarse a los albergues.

“El pronóstico registra que las lluvias han disminuido, sin embargo, durante la noche y la madrugada de este viernes se presentaron precipitaciones muy fuertes. Hay que mantener las medidas preventivas, no corramos el riesgo porque la tierra tiene mucha humedad acumulada y sigue siendo peligroso en algunas regiones; si es necesario, acude a los albergues, donde se tiene todo preparado para tu resguardo”, finalizó.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; en representación de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Cruz Pineda; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Ribera; y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.

Asimismo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios; el delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila Sánchez; el comandante de la 38 Zona Naval, Héctor Manuel Valles; en representación de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Rubén Salcedo Toledo; la subjefa de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Silvia Elizabeth Flores Camargo; el titular de la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, Carlos Alberto Santiago Hernández. Comunicado de Prensa