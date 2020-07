Emboscan al Alcalde de Chenalhó por Pugnas con el Mpio. de Aldama

*El y su Chofer Resultaron Heridos.

El presidente municipal de San Pedro Chenalhó, Abraham Cruz y su comitiva fueron emboscados la noche de este lunes, por un grupo armado sobre el tramo carretero San Juan Chamula-Chenalhó, al parecer, a la altura de la comunidad Las Minas.

Aunque no detallan la hora exacta, se supo que fue pasada las 20:30 horas cuando regresaba al municipio de Chenalhó, después de sostener una reunión en Tuxtla Gutiérrez, por el tema de la problemática que se mantiene con el municipio de Aldama, que tras el viaje, fueron emboscados sobre la carretera.

La fuente dijo que el Alcalde no sufrió heridas de gravedad pero fue llevado de emergencia al municipio de Chenalhó para su atención, mientras que su chofer Efraín Pérez, sí se encontraba delicado por las heridas de bala que recibió, y llevado al Hospital de Las Culturas.

Hasta el cierre de la edición se supo que falleció el chofer en el Hospital de Las Culturas, por perforación de proyectil de escopeta en la yugular, lo que sumarían a 20 los muertos que ha dejado la problemática por parte de Chenalhó, con el municipio de Aldama por límites de tierra.

Es de mencionar que en una reunión sostenida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el Alcalde enfatizó en todo momento que el municipio de Aldama no ha cumplido los acuerdos de paz y tranquilidad, por lo que ahí pidió las autoridades le hicieran saber el tema. EL ORBE/Rafael Jiménez