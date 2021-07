Exigen Auditar Obras al Alcalde de Tuzantán Bany Obed Guzmán

Tuzantán, Chiapas; 15 de Julio de 2021.- El día de hoy alrededor de las 09:50 horas un grupo de ciudadanos tuzantecos se reunieron en las instalaciones del parque central “General Lázaro Cárdenas del Río” del ejido Xochiltepec de este municipio.

Se manifestaron en contra del proceso electoral del pasado seis de Julio, así como abusos que viene cometiendo el edil con licencia, Bany Obed Guzmán Ramos, señalando que llevarían a cabo la entrega de un pliego petitorio ante la Delegación de Gobierno, donde dan a dan a conocer su inconformidad:

Los habitantes del municipio de Tuzantán de Morelos, Chiapas, estamos inconformes con el proceso electoral toda vez que se utilizó recursos del H. Ayuntamiento para compra de votos, el uso desmedido de vehículos oficiales en el proceso de campaña, por lo que hacemos público los siguientes hechos:

*El actual presidente municipal ING. BANY OBED GUZMÁN RAMOS, nunca ha rendido informe alguno al pueblo en todo el tiempo que lleva su administración. Solicitamos se le audite todas las obras que publica en redes sociales y dice haberlas realizado, ya que en las comunidades no se entrega expediente técnico, únicamente un supuesto resumen de la obra sin firma, ni sello oficial. Impuso en muchas comunidades a agentes rurales a modo, para obtener firmas en las actas de entrega-recepción de obras mal ejecutadas oh hasta inconclusas. En las comunidades no existe documentación de dichas obras.

*Fue candidato para reelegirse, e hizo compromisos con habitantes de comunidades aledañas de los municipios de Tapachula y Motozintla (reparación o construcción de sus carreteras) y cambiaron a sus domicilios a nuestro municipio. Estos actos fueron premeditados para fines ELECTORALES.

*El palacio municipal, considerado SÍMBOLO EMBLEMÁTICO DEL PODER CIVIL, fue demolido en su totalidad sin llevar una consulta alguna con los habitantes del municipio.

*Solicitamos investiguen al director de Seguridad Pública Municipal ELÍAS ABRAHÁN CASTILLO, al director de PC y al COMANDANTE DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA.

Los dos primeros utilizaron vehículos oficiales durante la campaña política a favor del actual presidente municipal.

La policía estatal participó en conjunto con la policía municipal, golpeando a la gente que resguardaba los paquetes Electorales el pasado domingo 06-06-21 en la comunidad SEGUNDO CANTÓN de este municipio.

*En contubernio con la oficial del registro civil, a petición de él, ella extendió actas de nacimiento a extranjeros, sin llevar un proceso legal. (SIN CONSIDERAR A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, INM Y SER).

EXIGIMOS INTERVENCIÓN Y RESPUESTA SATISFACTORIA DE USTEDES LAS AUTORIDADES COMPETENTES. EXIGIMOS QUE TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO DE TUZANTÁN DE MORELOS, CHIAPAS. Culimina el Documento. EL ORBE/Luis Javier Ramos/José Angel López.