Protestan Cubanos en Oficinas del INM Exigen Expedición de Papeles Migratorios

Tapachula, Chiapas. Alrededor de 300 cubanos, se manifestaron en las instalaciones de la subdelegación Zona sur de Tapachula, donde se realiza los trámites de regularización migratoria.

Desde su llegada, la nueva delegada estatal del Instituto Nacional de Migración, Yadira de los Santos, se comprometió con los migrantes de diferentes países y en especial con los cubanos a resolverles el trámite migratorio en breve.

El caso es que no les cumplió y tras llevar varios días varados frente a las instalaciones este miércoles, alrededor de 300 cubanos se amotinaron y se brincaron los portones exigiendo que fueran atendidos como lo había prometido.

Se dio a conocer que la promesa de la delegada estatal de migración es poco viable o que se cumpla, debido a que hay poco personal y que jurídicamente no es procedente, además que no permitió que los extranjeros ingresaran a las instalaciones con sus abogados que los representan para solicitar el trámite de regularización, lo que ha generado un desorden.

Además, se dio a conocer que los funcionarios que realizaban estos trabajos fueron dados de baja o removidos, y la persona que atiende es de nuevo ingreso, que carece de experiencia para realizar los trámites de los migrantes en general, asimismo de los cubanos que buscan llegar al norte del país y llegar a los Estados Unidos. MESA DE REDACCIÓN