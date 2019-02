Suicobach Exige Reconstruir Aulas Dañadas por Sismo

*No han destinado recursos para la rehabilitación de los salones de clases.

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero.- El Colegio de Bachilleres de Chiapas comenzó un nuevo semestre con carencias en la infraestructura de las aulas, las mismas desde hace casi dos años, sin que exista un presupuesto extra en el 2019 para dar respuesta a la comunidad escolar ante el riesgo latente que tienen durante el proceso educativo.

El Secretario General del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Víctor Manuel Pinot Juárez, indicó que persisten los problemas en la rehabilitación de las aulas en varios municipios del Estado, entre ellos el plantel de Cacahoatán, donde tienen 3 aulas que han sido inhabilitadas por el riesgo que representan; sin embargo ante esta situación, no ha habido respuesta de la Dirección General de este sistema educativo.

Dijo que los maestros de los 338 planteles del Cobach, esperan que el plan de austeridad emprendida tanto por el Gobierno Federal como Estatal, no golpee el desarrollo y desempeño escolar, porque hay muchos requerimientos que no han sido atendidas, por lo que se vislumbra una situación adversa para esta institución; de esta forma solicitaron la intervención inmediata de la administración estatal.

Académicamente el Cobach está listo para afrontar los objetivos de este nuevo semestre, señaló, en el que alrededor de 102 mil alumnos en todo el Estado, recibirán la cátedra que les permitirá desarrollar sus capacidades de estudios de este nivel medio; a su vez los maestros se han reintegrado a sus estudios de posgrado.

El líder sindical indicó, que en los días finales del 2018, se tuvo una exigencia válida de los trabajadores sindicalizados ya que hubo un retraso en los pagos de aguinaldo y bonos, en este sentido, aclaró que ya se cumplieron los compromisos del contrato colectivo, pero otros beneficios han quedado fuera, como es el caso del Bono al Estímulo del Desempeño Docente.

“El Cobach es el más grande sistema educativo que hay en el país, por lo cual el Gobierno debe poner un mayor empeño económico para cumplir con las expectativas académicas y de infraestructura física y así elevar la calidad del aprendizaje en los jóvenes”, abundó.

Por último, se refirió al recorte presupuestal del Cobach para este año, pero que gracias al cabildeo con el Poder Legislativo, se logró que el presupuesto destinado finalmente no sufriera ningún cambio. EL ORBE/ Mesa de la Redacción.