Cafetaleros Recibe Hoy a los Dorados de Diego Maradona

En la continuación de la jornada 8 del torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso Bancomer MX, al equipo Cafetaleros de Tapachula le toca recibir, el sábado 23 a las 21:00 horas en el estadio Olímpico, a Dorados de Sinaloa, club dirigido por Diego Armando Maradona.

Cafetaleros llega a este cotejo posicionado en el lugar sexto de la tabla de clasificación general, producto de 9 unidades. El equipo albiverde está mentalizado en conseguir el triunfo no solo para mantenerse en la pelea, sino también para buscar la tercera posición de la tabla general. Por su parte, Dorados es el último lugar, con solo tres puntos.

Sobre este enfrentamiento contra los sinaloenses, habló el medio ofensivo Christian de Jesús “Hobbit” Bermúdez Gutiérrez, quien considera que están preparados para este partido el cual es de mucha importancia, y que por ser el juego acá, no deben dejar ir los tres puntos. “Estamos conscientes de que en este juego ante Dorados, hay que sumar de tres porque la tabla de posiciones está muy apretada y hay que ganar”.

Aseguró el “Hobbit” que luego de la participación de Cafetaleros en el torneo de Copa, de aquí en adelante necesitan meterse de lleno al torneo de Liga “porque nos estamos jugando muchas cosas en este torneo y hay que estar conscientes de eso. Este partido es clave para nuestras aspiraciones además de que hay que darle alegría a la afición”.

El jugador “10” de Cafetaleros, nacido en Neza, en el estado de México, agregó que saben de la magnitud de lo que representa Diego Armando Maradona a nivel mundial, entonces “donde se pare siempre va a haber expectativa. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, que la afición lo disfrute y nosotros a tratar de cumplir con nuestro objetivo que es obtener los tres puntos”.

Y aunque Dorados se ubique actualmente en el último lugar de la tabla general, en el equipo tapachulteco no debe haber confianza. “No, para nada, estamos conscientes de eso. Ya en temporada anterior sucedió que, como el caso de Dorados, estaba hasta abajo y de repente empezó a ligar muchos triunfos hasta meterse a la final”.

Debido a que en este torneo de liga, los equipos se ubican en posiciones muy cerradas, Bermúdez Gutiérrez considera que a partir de esta jornada, va a ser muy importante para todos porque van a querer sumar y despegarse. “Esa es nuestra idea, despegarnos con buen futbol, buena actitud y sobre todo, aprovechar la localía”.

El fino mediocampista dijo que tienen un buen plantel, con jugadores con mucha técnica; que se juega con mucha intensidad, con mucha velocidad. Y aseguró que “ya estamos preparados para hacerlo valer todo eso este sábado”.

Finalmente, el “Hobbit” manifestó que esperan que la afición los apoye con su asistencia en el estadio Olímpico, “porque es clave contar con ellos en el estadio para poder salir adelante con nuestras aspiraciones”.