Protestan Expositores por Bajas Ventas en la Feria

Tapachula, Chiapas, Chiapas, 8 de marzo.- Ante las bajas ventas tanto por el cobro de 35 por persona como por la falta de una cartelera artística, ha sido nula la presencia de visitantes en la Expo Feria Tapachula 2019, denunciaron expositores que ven en riesgo su inversión.

Se informó que otro de los fenómenos que ha provocado la nula asistencia de visitantes es que no hubo artistas de renombre.

Los comerciantes, principalmente los que vienen de fuera, se organizaron y se armaron de valor para exigirle al consejo directivo que preside Antonio DamianoGregonis le baje más al precio de la entrada o que definitivamente no cobre, ya que a como está la situación económica, nadie quiere ir a pagar 35 pesos, sobre todo si son varios los integrantes en la familia, tienen que pagar taxi.

Lamentaron la desatención del consejo directivo que no ha querido darles la cara, situación por la que decidieron protestar, pero en respuesta fueron invitados a que si no están de acuerdo que abandonen la feria que inició el 1 de marzo y concluye el 17 de este mismo mes.

Según informaron, los pagos por los espacios fueron de acuerdo al tamaño, de 20 mil pesos en adelante, pero como no hay visitantes no hay ventas y eso les preocupa porque no hay ganancias, a lo que tienen que agregarle su alimentación y otros gastos personales. EL ORBE / Rodolfo Hernández González