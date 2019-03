Canaco Exige Mano Dura Contra Delincuentes

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- Con la aprobación de la Guardia Nacional por los Senadores y Diputados federales de manera unánime, el Gobierno Federal busca una nueva estrategia para combatir a la delincuencia que en el primer bimestre del año, registró el mayor número de delitos de alto impacto de que se tenga registro en el país.

Sin embargo, para el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tapachula, Carlos Murillo Pérez, no basta la obtención de una nueva figura para combatir a la delincuencia, sino que se requiere de una amplia estrategia de capacitación, no sólo a los elementos que conformarán a la Guardia Nacional, sino también al sistema judicial.

En este sentido, ahondó que de nada servirá que las policías o la Guardia Nacional en un futuro detengan a los delincuentes si el Gobierno no invierte en brindar mayor capacitación a los Agentes del Ministerio Público, a los Jueces, y de una manera estructural tener más y mejores centros de reclusión.

Los Agentes del Ministerio Público no integran debidamente las carpetas de investigación, por ello, los Jueces ordenan la liberación de los delincuentes, pero esto es porque les falta capacitación para realizar su trabajo; además de que se debe incrementar el número de personas que laboran en el Poder Judicial.

Las estadísticas revelan que de cada 100 detenciones de presuntos delincuentes, sólo 2 llegan a pisar la cárcel, esto es porque no existe un buen trabajo de los agentes del Ministerio Público, ya sea por falta de capacidad o por la saturación de trabajo, adujo.

Aunado a ello, también aseguró que la participación ciudadana juega un papel determinante para combatir a la delincuencia, debido a que si la parte agraviada no denuncia, el Agente del Ministerio Público no tiene los elementos suficientes para encerrar al presunto delincuente.

Profundizó que el problema de la delincuencia se trata de un asunto estructural del Gobierno tanto de las corporaciones policíacas como del sistema judicial, por ello es importante revisar también al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que no ha sido efectivo, al menos para reducir las estadísticas de la impunidad con la que opera la delincuencia.

Finalmente, lamentó que la falta de capacitación de los elementos policíacos y de los Jueces ponga en riesgo la integridad de la población que denuncia, pues a pesar de que los delincuentes son detenidos in fraganti, son liberados, y al salir toman venganza contra quienes interpusieron su querella ante las autoridades. EL ORBE/Marvin Bautista