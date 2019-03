ZEE de Puerto Chiapas Esta Parada por Falta de Inversión del Gobierno Federal

* Proyecto de Modernización del Soconusco se lo Llevaron a Comitán.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo.- A diferencia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Yucatán, Guerrero y Veracruz, que muestran algún tipo de crecimiento, la de Puerto Chiapas se encuentra paralizada a falta de servicios públicos y los básicos que requieren los inversionistas.

Así lo dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), en un balance sobre la economía de las regiones en donde se instalaron las ZEE en el país.

En el caso de Puerto Chiapas, se indicó que no se está invirtiendo en la infraestructura que se requiere para atraer a las empresas, “porque si bien es cierto que hay muy buenos incentivos, es muy difícil desplazar las mercancías”.

Lo peor de todo es que el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas se encuentra en las mismas condiciones.

Y es que las empresas -nacionales y extranjeras- que, en su oportunidad mostraron su interés por invertir en ésta región de Chiapas, solicitaron al Gobierno Federal que antes de traer sus inversiones requerían de modernas vías de comunicación, electricidad 440, gas natural, internet de fibra óptica y todos los servicios públicos.

Por eso, mientras no se considere los presupuestos para ello, se batallará mucho para que la ZEE de Puerto Chiapas inicie. Por lo pronto, este año no será.

En otras regiones del país, como el caso de Yucatán, están ofreciendo a los inversionistas todos esos servicios para que se instalen de inmediato, pero también grandes espacios para que se desarrollen fraccionamientos, escuelas y áreas de esparcimiento para sus trabajadores.

La Modernización del Soconusco que se fue.

Ni la ZEE de Puerto Chiapas ni el Soconusco cuentan con las modernas autopistas que se han hecho por muchas regiones, y por eso los industriales solicitan más atención a la Federación y que los recursos que sean aplicados realmente para donde fueron aprobados.

Cabe recordar que, en los últimos tres años, fueron aprobados una gran cantidad de recursos económicos para que la Carretera Panamericana fuera convertida en una moderna autopista, pero se los llevaron a otra parte.

Se desconocen los motivos que hubo para que ese dinero fuera transferido hacia Comitán, para construir las vías de comunicación que une a ese lugar con la frontera de esa región y San Cristóbal de Las Casas, haciendo creer que esa es la Carretera Panamericana.

Para ello se dispuso de recursos muy importantes que eran para el Soconusco y dejaron sin fuerza a zonas verdaderamente económicas que generan y que requieren de esas vías de comunicación. Se desviaron esos recursos y es muy difícil que vuelvan a aprobar, porque en teoría la Costa de Chiapas ya está modernizada. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello