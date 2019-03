Autoriza el Gobernador Inversión de 20 Mdp Para Pavimentación del Camino “La Pita

Tapachula, Chiapas; 27 de marzo. – El Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer este miércoles la licitación de la construcción del camino a la comunidad “La Pita”, al sur oriente de la ciudad, donde su administración tiene previsto invertir alrededor de 20 millones de pesos.

Las acciones se realizarán a través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en atención a una de las demandas añejas del municipio.

De acuerdo al proyecto, se beneficiarán más de 70 mil habitantes de ese sector de la zona urbana, en donde colindan en promedio unas 53 colonias.

Como parte de su política de dar transparencia a la ejecución de esta obra y no mentir a la población, Escandón Cadenas publicó la convocatoria de la licitación 003E, para que todas las empresas constructoras de la localidad y de la región puedan participar en iguales condiciones.

Con ello se rompen los vicios y posibles actos de corrupción que tanto habían señalado los constructores, sobre todo a la hora de la designación directa de las obras, y no mediante un concurso público.

Según la licitación SOP-907005975-E5-2019, las empresas interesadas tendrán que cumplir con una serie de requisitos, que tendrán que cumplir en la presentación de preposiciones y apertura técnica-económica, programado para este 10 de abril.

Los trabajos se tienen proyectados que inicien a partir del 29 de abril y que concluyan el 25 de octubre de este año, si las condiciones climatológicas así lo permiten, en un plazo de seis meses aproximadamente.

Las reuniones relacionadas a la licitación de esa obra en particular se celebrarán en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y otras en Tapachula.

Cabe recordar que, aproximadamente hace un mes, el alcalde, Oscar Gurria, encabezó un evento en el que mintió a la población al simular que daba el banderazo de salida a esa obra, para presumir una obra del gobierno del Estado, cuando ni siquiera había la licitación.

También dijo que se requería alrededor de un millón de pesos para hacer un estudio de factibilidad para la obra, cuando todo el proceso constructivo lo llevará el Gobierno del Estado y, por lo tanto, se desconoce a dónde irán a parar esos recursos.

En esas incongruencias está, además, que en la administración local 2012-2015, se hicieron trabajos de introducción de drenaje y agua potable. Entonces, ya había el estudio de factibilidad.

En la forma de informar y llevar el proceso de esta primera gran obra para Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón deja en claro que, en su gobierno, las inversiones se harán con plena transparencia, sin tantos aspavientos, con empresas de la región y sin despilfarrar los recursos.

Pero también este primer ejercicio deja en claro que Gurría, mientras sea alcalde, tratará de aprovecharse de las inversiones que el gobierno federal y del estado harán en el municipio, para tratar de engañar a la población que son gracias a su administración.

Mientras eso ocurre, seguirá “inaugurando” obras que se hicieron en otras administraciones, como las casetas de policías. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello