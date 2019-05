Productores de Maíz y Café sin Fondos Para Reactivar la Producción

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- Productores de maíz y café ven con incertidumbre que los programas enfocados a mejorar la producción y la comercialización de sus cosechas del campo serán insuficientes en este año, por lo que estiman que la situación de pobreza y crisis económica de los campesinos persistirá y empeorará, a pesar de los programas sociales que el Gobierno Federal ha anunciado.

El dirigente regional de la Confederación Nacional Campesina, Indalecio Flores Bahámaca, indicó que, comenzando el quinto mes del año, los productores de maíz no conocen las reglas de operación para el programa de entrega de fertilizantes, debido a que hasta la fecha no se ha abierto las ventanillas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, los cafeticultores de Chiapas se han visto seriamente afectados por la baja en los precios del aromático grano en el mercado internacional, y en consecuencia los campesinos ven una disminución por el precio de quintal hasta en un 40 por ciento menos, en relación a los precios que se registraron hace dos años, es decir, de 3 mil a mil 800 Pesos.

El panorama para el campo en este 2019 no es nada alentador, dijo, debido a que también se ha reducido el presupuesto federal para atender el campo cafetalero, ya que se habló de que habían autorizado 730 millones de Pesos para atender a los 13 Estados productores de café, asegurando que es una suma insuficiente.

Se calcula que en el país que hay 500 mil productores de café, para lo cual se requiere de un presupuesto no menor de mil millones de Pesos, consideró, ya que de lo contrario, se correría el riesgo de que más de 200 mil productores se queden fuera de todo tipo de programas. EL ORBE/Marvin Bautista