Inversión del Agro Parque Continúa Vigente

* Afirman Empresarios de la Región.

Tapachula, Chiapas; 10 de Mayo.- El Agro Parque es una empresa de capital privado que continúa vigente y tiene por objetivo agroindustrializar la producción de frutas y granos que se tienen en la región, afirmó Carlos Ortega Aldrete, presidente del Consejo de Administración de PROMEXFRUT Agroindustrias SAPI de C. V.

Precisó que también se potenciará la zona con la generación de empleo, además de la generación de divisas para el Estado.

“Actualmente tenemos nueve empresas con inversión, incluyendo la que se hizo para urbanizar el predio de más de 94 hectáreas y reiteró que el Agro Parque es una empresa privada, con varios socios, entre ellos nueve tenemos más 800 millones de pesos proyectados de inversión ahí, y más de nueve tenemos más de 20 millones de pesos cada uno invertidos”, agregó.

En entrevista, señaló que hay naves industriales casi terminadas, “estamos en proceso de negociación para la instalación eléctrica, que es lo que está llevando tiempo, pero se espera que en un corto plazo, a más tardar a finales de este año, estén operando cuando menos dos empresas y el resto para el año siguiente”.

Aseguró que pretenden tener ventas proyectadas de 200 millones de Dólares anuales, exportaciones a 15 países y generar 800 empleos en la primera fase de estas nueve empresas, actualmente tienen unos socios que se acaban de agregar inesperadamente y esto obviamente beneficia al Agro Parque, se están evaluando sus proyectos y evaluando cuanto va a ser la inversión adicional a lo que son las nueve empresas principales ahí están ya ubicadas.

Se lleva a cabo la agroindustrialización de ajonjolí, mango, proceso de empaque de mango, cuartos fríos para plátano, deshidratadora de plátano, harinera de plátano, patio de contenedores y logística en el rubro de contenedores en la exportación de plátano, destilación de alcoholes y rones, habrá empresas que estarán procesando plástico para el mismo consumo de la industria platanera de la zona

Está bastante nutrido el concepto del Agro Parque que surgió a raíz de una invitación en la zona denominada Parque Industrial, “estas nueve empresas que tenemos inversión ahí, fuimos de los primeros en invertir y nació sin la esperanza de una Zona Económica Especial, nuestros proyectos son viables sin o con Zona Económica”, señaló.

Destacó que cuando surgió la ZEE se incluyeron porque están geográficamente ubicados en el polígono de expansión y era un beneficio adicional “y obviamente nuestros flujos se iban a ver beneficiados, pero con la cancelación, simplemente nuestro proyecto sigue tal y como iba desde un principio, no hay ningún cambio.

“Hubo varios aspectos que detuvieron un poco la inversión en el desarrollo del Agro Parque, uno de ellos fue la misma ZEE, toda vez que los tiempos políticos nunca coinciden con los tiempos empresariales, desafortunadamente los tiempos políticos son muy lentos y nos hicieron detener por un tiempo el desarrollo, la inversión y el avance que teníamos y por el otro lado está la cuestión de la energía eléctrica que ya se está solventando”.

El empresario manifestó que al ya no tener ningún motivo para esperar a las Zonas Económicas Especiales, ahorita se está detonando el poder avanzar y poder terminar los proyectos.

Ya tienen un convenio con la Administración Portuaria Integral (API), añadió, y trabajan conjuntamente para que empiece a haber más movimiento en las instalaciones donde les ha pegado bastante la inseguridad, toda vez que les han robado las alcantarillas, material de construcción, entre otros, lo cual han contrarrestado gracias a que la API tiene seguridad bien establecida y la apariencia del Agro Parque va a ir mejorando. EL ORBE/Rodolfo Hernández González