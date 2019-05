Se Registra Novena Fuga de Cubanos en Instalaciones Migratorias de Chiapas

* En Tapachula 7 y en Comitán 2.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo.- Justo cuando la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguraba este sábado que no se tolerará que los migrantes de otros países violen las leyes mexicanas, en Tapachula se registraba la novena fuga en instalaciones migratorias de Chiapas.

La funcionaria dijo en una entrevista realizada en Coahuila, que los migrantes que no se quieran regularizar serán devueltos a sus países de origen.

“Que quede claro, no se va a tolerar que violen nuestras leyes y menos aún que algunos han sido muy agresivos con los agentes migratorios”, destacó

Así también, que las leyes de México deben ser respetadas por los propios migrantes, “porque no podemos tener un desorden en nuestra política migratoria”.

Sánchez también abordó el tema de las investigaciones que el Gobierno Federal está haciendo en el INM, y adelantó que, entre el personal había algunos que estaban vinculados con traficantes de personas.

“Muchos de ellos han sido despedidos por sus vínculos con los traficantes de personas, desgraciadamente. Queremos de verdad limpiar en varias estaciones migratorias, hemos ido avanzando lentamente, queremos gente incorruptible dentro del Instituto porque desgraciadamente todavía hay”, recalcó.

Mientras, nuevamente un grupo de cubanos asegurados en las instalaciones migratorias de Tapachula, protagonizaron este sábado un motín, el cual permitió que decenas de ellos lograran fugarse.

Todos ellos esperaban que en las próximas horas fueran deportados a Cuba, luego de que no cumplieron con los requisitos para obtener un oficio de salida (salvoconducto), ni ser beneficiados por alguno de los programas gubernamentales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando los extranjeros se pusieron de acuerdo para escandalizar en el interior y abrir violentamente los accesos a esas oficinas.

Aún cuando algunos testigos calcularon que más de cien personas lograron escapar de ese lugar, las autoridades migratorias dijeron por la noche que solamente habían sido 25.

De acuerdo a rescatistas, se informo que una de las personas que se fugaron de ese lugar resultó lesionada, al brincar la barda perimetral.

Se trata de la cubana Odelki “N”, de 38 años de edad, quien presenta varias lesiones en su cuerpo y tuvo que requerir de atención médica.

En la víspera también los cubanos hicieron un escándalo en esa Estación Migratoria buscando la fuga, pero en esa ocasión no lo lograron.

Con ello, del 25 de Abril al 11 de Mayo, es decir en dos semanas, se han contabilizado nueve fugas de instalaciones migratorias en Chiapas, siete de ellas en Tapachula y dos más en Comitán de Domínguez.

La cifra oficial de las personas fugadas no concuerda con la versión de testigos, aunque coinciden en que ya son miles.

Conforme pasan los días, ha crecido la sospecha de que en esos motines y escapes de extranjeros pudieran estar coludidos agentes de esa dependencia y personal de una empresa de seguridad privada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si entre las personas que han logrado fugarse en estas dos semanas había extranjeros con órdenes de aprehensión o localización, así como miembros de alguna banda delictiva o portadores de alguna enfermedad contagiosa.

Tampoco se puso en marcha algún operativo para tratar de asegurar de nueva cuenta a los que se escaparon. Es decir, se unieron a esos miles de indocumentados que deambulan en Tapachula.

Casi 2 Mil Extranjeros Solicitan Papeles.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó en la tarde de este sábado que, al cumplirse la primera semana de que la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, ubicada en Tapachula, volvió a sus operaciones, se atendieron a mil 778 personas extranjeras.

Según la dependencia, se iniciaron 582 trámites, en su mayoría solicitudes de Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH); además de que se expidieron 230 documentos migratorios y se brindaron mil 196 asesorías personalizadas.

También se informó que este mismo sábado se deportaron a 109 extranjeros de nacionalidad hondureña a su país de origen. Todos ellos no pudieron acreditar su legal estancia en el país.

El retorno se realizó desde Minatitlán, Veracruz, a donde habían sido llevados para despresurizar la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, de Tapachula, la cual se encuentra a su máxima capacidad.

El vuelo partió hacia San Pedro Sula, Honduras, en donde serán entregados a las autoridades, de acuerdo con las normas y procedimientos migratorios vigentes. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello