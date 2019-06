Habitantes de Bonanza Exigen al Ayuntamiento Reparación de Calles

Tapachula, Chiapas; 13 de Junio.- Por varios años, habitantes del fraccionamiento Bonanza, ubicado al Oriente de la ciudad, han solicitado a las autoridades municipales la rehabilitación de sus calles y el alumbrado público, sin embargo, hasta estos momentos sus demandas no han sido escuchadas, por lo que las familias sufren a causa del desinterés de las autoridades.

En representación de los habitantes, Victoria María Cotóc De León, afirmó que han estado olvidados por las autoridades, ya que desde hace seis años no se ha emprendido un proyecto u obra de gran impacto, que permita atender los servicios públicos, elementales para el desarrollo de la colonia.

En un recorrido por esta colonia, se pudo constatar el pésimo estado en que se encuentran en las calles que están prácticamente destruidas, por lo que el tránsito de los vehículos es un verdadero ruego, principalmente cuando se dan fuertes lluvias.

Dijo que en diversas ocasiones han solicitado a las autoridades municipales implementar un programa para la rehabilitación de las vialidades, sin embargo, han hecho caso omiso, por lo que varios colonos han tratado de rellenar los grandes agujeros con “escombros”, pero estos esfuerzos son insuficientes, porque al registrarse lluvias fuertes, el material es arrastrado por las corrientes.

Los propietarios de vehículos e incluso los transportistas pagan las consecuencias de transitar por las calles destruidas, pues debido a esta situación aumentan las descomposturas de las unidades, y en consecuencia tienen que erogar una inversión para componer sus automotores.

Otras de las problemáticas que afrontan los colonos, es la falta de alumbrado público, por lo que el transitar por las calles o andadores es un verdadero peligro, ya que esta situación es aprovechada por los delincuentes para asaltar a los transeúntes o entrar a saquear las viviendas.

En la colonia se han incrementado los robos a casa habitación, asaltos y otros ilícitos y aunque han pedido la atención de las autoridades policíacas, no han atendido esta demanda, situación que ha causado preocupación entre los habitantes, ya que los índices de inseguridad cada vez más van al alza.

Tampoco se ha emprendido, por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la poda de los árboles, esto no solo da una mala imagen a la colonia, sino también es un factor de inseguridad, ya que, al caer la noche, estos lugares son usados como por los delincuentes para esconderse antes de atracar a sus víctimas.

Finalmente, exigió a la autoridad municipal para que cumpla con su responsabilidad de brindar los servicios básicos, en una de las colonias más importantes del municipio, de lo contrario, los habitantes tomarán medidas más enérgicas para solicitarlos, ya que existe un malestar generalizado entre la población, debido al abandono en que el Alcalde mantiene al Fraccionamiento. EL ORBE/ Marvin Bautista