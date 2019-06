Comerciantes Establecidos Exigen Liberar Calles del Comercio Informal

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- Comerciantes de locales establecidos en los mercados y tianguis públicos de Tapachula, exigieron a las autoridades locales a que la limpieza del comercio informal se realice en toda la ciudad, y no sólo en el Centro, toda vez que estos comerciantes ambulantes se han apoderado de las aceras y no permiten el libre tránsito de las personas.

En este sentido, comerciantes del Tianguis ‘Tapachula’, pidieron a las autoridades que los operativos se extiendan hacia lugares exteriores de este centro de abasto, ya que sobre la 17 Calle Poniente ha proliferado la vendimia ambulante, por lo que hacen un llamado a los inspectores de Servicios Públicos para que cumplan con sus responsabilidades.

Sobre la 17 Calle Poniente a la par del paso peatonal frente a una tienda departamental, recientemente se han establecido sobre la banqueta unos vendedores de venta de fruta con carretas, además, ocupan una camioneta donde descargan su mercancía, por lo que el paso de los peatones y clientes de este tianguis es casi inaccesible.

Ante posibles represalias, pidieron de manera anónima que las autoridades municipales regulen la venta informal de forma equitativa, ya que los comerciantes establecidos siempre han sufrido por la competencia desleal que genera este tipo de comercio.

De igual forma, aseguran que aparte que el comercio ambulante genera pérdidas económicas para los comerciantes establecidos en los diferentes mercados de Tapachula, al ocupar las calles ponen en riesgo la integridad física de las personas que se tienen que bajar de la acera para continuar su recorrido.

Así también, denunciaron la insistencia de los migrantes centroamericanos que molestan a comerciantes y clientes al pedirles dinero, y dicen que si se niegan los agreden con groserías, por lo que pidieron a las autoridades que brindan la seguridad en esta ciudad, vigilar estas anomalías.

Y es que también han sufrido robos en los comercios por las noches, en las que creen son migrantes los principales sospechosos, quienes han amenazado en múltiples ocasiones a los comerciantes con hacerles daño si no los apoyan de manera económica. EL ORBE/ Marvin Bautista.