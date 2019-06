México ha Asegurado a 92 mil Ilegales en Siete Meses

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- A pesar de las acciones emprendidas por el Gobierno de México, y ahora el de Guatemala, para tratar de frenar la llegada de migrantes indocumentados a territorio azteca, se prevé que para este año pudieran arribar 1.5 millones de extranjeros en esas condiciones.

Un informe del Gobierno Federal de las últimas horas confirma que México enfrenta el reto de controlar la llegada de ese 1.5 millones de migrantes.

Así también, el organizar el flujo migratorio en la frontera sur para cumplir con los compromisos adquiridos con el Gobierno de Donald Trump, en torno a frenar ese éxodo, a cambio de no recibir sanciones arancelarias a la exportación.

Mientras eso ocurre, en las últimas horas, en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de la Armada de México, ubicado en Donato Guerra, Estado de México, 80 elementos navales se graduaron como Instructores-Evaluadores de la Guardia Nacional.

A lo largo de casi cuatro meses, los marinos acudieron a los talleres de Proximidad e Inteligencia Social; Juicios Orales; Defensa Policial y Manejo de Conflictos, entre otros.

También participaron en los módulos de Marco Deontológico y Axiológico de la Función Policial, Marco Normativo, Prevención y Vinculación Social, Técnica y Táctica Policial y Formación Complementaria.

Mientras, este fin de semana se inició el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en diez coordinaciones territoriales en Tabasco, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Chiapas, además de otras tres que se instalarán en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Además de que el Gobierno de México, según se informó, continuó con la deportación diaria de extranjeros que no pudieron comprobar su legal estancia en el país.

A 13 Años de la Cifra Récord de Repatriados.

Las estadísticas presentadas hasta ahora hacen creer que México está asegurando y deportando más extranjeros indocumentados en su historia, pero no es así, sólo es el manejo de la información

Si bien es cierto que en los casi siete meses de lo que va la presente administración federal, hay un aumento en los aseguramientos, si se le compara con el mismo período pero del ciclo anterior, la realidad es que esas cifras aún están por debajo de lo ocurrido en otros años.

En estos siete meses, México ha detenido a casi 92 mil migrantes, lo que significa un 32 por ciento más que el año pasado. Eso pudiera parecer mucho, pero es muy por debajo de los 141 mil asegurados en el mismo lapso, pero del 2006.

La cifra también es insignificante a los 144 mil que confirmó la Secretaría de Gobernación ingresaron a México de manera ilegal, tan solo en el mes de Mayo.

En el caso de lo ocurrido en este 2019 en el país, se sabe que el 85 por ciento de los migrantes asegurados corresponden a Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los números también son engañosos, porque en realidad ese porcentaje es el más bajo en varias décadas. Por ejemplo, en el 2002, los asegurados de esos tres países ocupaban el 95 por ciento.

En el caso de los hondureños, en lo que va del año van alrededor de 43 mil asegurados, que es casi la mitad del gran total y un 43 por ciento más que en el mismo periodo, pero del año pasado.

En cambio, en esa lista ha habido menos migrantes guatemaltecos (unos 25 mil) y salvadoreños (poco más de 10 mil) en los primeros siete meses.

Entre el 2002 y el 2017, México deportó a casi 1.9 millones de personas de esas tres naciones, mientras que los Estados Unidos sumó 1.1 millones.

Casi Mil Cubanos Repatriados en Tres Meses.

La deportación de cubanos desde México es una situación especial, porque regresan a su país y se enfrentan con severas represalias por haberse atrevido a salir de la isla en forma ilegal.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que este fin de semana deportó a 76 emigrantes de esa nación, cubanos, argumentando que permanecían en territorio nacional de manera irregular.

Las acciones, según la dependencia, partió vía aérea desde el municipio de Acayucan, en el Estado de Veracruz, y de Tapachula, en Chiapas, rumbo a La Habana.

Se dijo que el retorno se llevó a cabo en coordinación con el Consulado de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes.

En suma, desde que el Gobierno de México comenzó esas repatriaciones, a fines de Marzo de este año, se ha contabilizado el retorno de 967 cubanos deportados.

La primera ocasión, el 27 de Marzo, los isleños vieron cómo un avión de la Policía Federal Mexicana aterrizaba en su tierra y bajaban de la nave los primeros 68 que eran retornados a La Habana.

La tristeza era obvia, no solo los que volvían al país en donde habían vendido todo para escapar y tratar de alcanzar el sueño americano, sino también de quienes veían frustrados sus intentos de salir hacia otras regiones del mundo.

Tan solo en Abril, otros cuatro vuelos regresaron a la isla 237 cubanos. En Mayo fueron otros cinco viajes, haciendo una suma de 454. En lo que va de Junio, son 208 los repatriados, en tres ocasiones.

Se estima que la frontera sur de Chiapas, sobre todo en Tapachula, aún hay alrededor de 2 mil cubanos en espera de ser beneficiados con un oficio de salida que les permita recorrer todo el territorio nacional sin ser detenidos y, en un plazo no mayor de 15 días, entrar a los Estados Unidos para pedir asilo.

Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que otros tres mil siguen en tránsito desde Colombia Hasta Guatemala, buscando los mismos fines.

En torno a ese tema, el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde, dijo a los medios de comunicación que los cubanos deportados posiblemente cumplan sanciones en su país. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello