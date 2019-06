Líder Ambulante Cobra Hasta 5 Mil Pesos por Espacios en el Centro

*Locatarios Denuncian a Elsa Sánchez.

Tapachula Chiapas; 20 de Junio.- Locatarios del Tianguis Tapachula denunciaron a una supuesta líder de vendedores ambulantes por presunta venta de espacios en la vía pública, quienes se han instalado, principalmente en la 17 calle poniente y en calles aledañas de este centro de abasto.

En representación de los locatarios inconformes, Margarita Yoc Ramos, afirmó que, en los recientes días sobre la 17 poniente y frente a una tienda comercial, se han establecido sobre la banqueta, unos vendedores de venta de fruta con carretas, y de ropa, además ocupan una camioneta donde descargan su mercancía para ocupar los espacios de estacionamiento, situación que afecta a los comerciantes legalmente establecidos en el tianguis Tapachula.

Los vendedores ambulantes han señalado, que se instalaron en la vía pública porque cubrieron un pago con la líder, Elsa Sánchez, quien supuestamente les dio la autorización de instalar sus puestos en la calle.

La denunciante, dijo que, la supuesta líder ambulante, Elsa Sánchez, presuntamente vende los espacios de la vía pública y de calles aledañas al tianguis entre 2 mil y 5 mil pesos, aun cuando esta actividad es de manera ilegal, sin embargo, desconocen por qué las autoridades permiten que continúe el comercio informal apoderándose de las calles.

El tianguis Tapachula, es una asociación civil y es administrado por un consejo de administración, sin embargo, los directivos de este centro de abasto, en ningún momento han autorizado la instalación del comercio ambulante, y además la supuesta líder que ha “autorizado” que los vendedores informales se apoderen de las calles, ni siquiera es socia locataria.

Exigió a las autoridades a que no se siga permitiendo que supuestos líderes se aprovechen de personas que tienen necesidad de poner un negocio y por lo tanto pidió a que los operativos de limpieza se extiendan hacia otros lugares de la ciudad, en donde ha proliferado la vendimia ambulante.

Los locatarios legalmente establecidos siempre han sufrido por la competencia desleal que representa los vendedores ambulantes, detalló, ya que esta actividad les genera pérdidas económicas y es que, en el caso de los socios del Tianguis Tapachula, han resentido la caída de ventas, ya que las personas que llegan a este centro de abasto ya no encuentran espacios para estacionarse porque las calles están ocupadas por comercio informal y optan por irse a otros lugares.

Finalmente hizo el llamado a la Secretaría de Servicios Públicos para desaloje a los vendedores ambulantes que se han instalado de lugares aledaños al tianguis y que ya no ser permita que supuestos “lideres” sigan enriqueciéndose acosta de la necesidad de las personas. EL ORBE/Marvin Bautista