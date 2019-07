Tricicleros Llevan dos Años sin Pagar Refrendo

En Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 30 de Junio.- A más de diez años de que los diversos grupos de tricicleros que están constituidos como prestadores de servicio de pasaje en la modalidad de triciclos, no están pagando sus impuestos o refrendos ante ninguna dependencia de Gobierno, por lo tanto, están prestando el servicio en forma irregular, y cobrando por corrida más caro que un taxi común.

Lo anterior fue dado a conocer por usuarios del servicio, ya que una persona de la tercera edad solicitó el servicio de un triciclo para que la llevara del centro de Huixtla a la Clínica de la Mujer, reconoce la dama que no preguntó al conductor cuánto le iba a cobrar, sino que lo hizo hasta que llegaron a la Clínica, respondiéndole el sujeto que -al parecer, no es mexicano- eran 200 Pesos, ante tal cantidad desproporcionada, la señora protestó, pero finalmente le dio cien Pesos por tanta majadería que el triciclero le gritó a la abuelita.

Debido a que estos prestadores del servicio no cuentan con un tabulador de precio del pasaje, cobran lo que quieren, lo que se les pega la gana, y ninguna autoridad hasta el momento ha tratado de meterlos en cintura, aún sabiendo que es negocio de los mismos líderes, quienes se han encargado de darles esta imagen al servicio de taxis ecológicos en Huixtla y fomentando el pirataje. EL ORBE/Luis Javier Ramos