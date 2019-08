Se Confrontan Ambulantes y Autoridades por Instalación de la Feria en el Centro

Con Motivo de la Fiesta de San Agustín.

Tapachula, Chiapas; 21 de agosto. – Elementos de Seguridad Pública e inspectores se Servicios Públicos desalojaron este miércoles a un grupo de comerciantes ambulantes que ya se habían instalado en el Parque Central Miguel Hidalgo y áreas circunvecinas, con el argumento de la Feria en honor a San Agustín.

Hubo algunos empujones, pero se llegó a la cordura y no se registraron lesionados. En lugar de ello, convocaron a una reunión entre ambas partes.

Sin embargo, apenas había empezado el encuentro cuando a uno de los comerciantes se le ocurrió sacar un amparo judicial en el que impediría a las autoridades a desalojarnos una vez que se instalaran en el centro, incluyendo a los tres parques ubicados en ese sector.

Derivado de ello se canceló la reunión y todo quedó en una tensa situación, con señalamientos de ambas partes.

Por un lado, los comerciantes cuestionaron “la arbitraria cancelación de nuestros servicios en las festividades em honor al Santo Patrono de Tapachula, San Agustín, pues se han violentado nuestros derechos por parte del Comité Colegiado”.

Señalaron que se está contratando a gente de Guatemala, Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa, dejando sin trabajo a los tapachultecos “que por más de 20 años han prestado su servicio”.

En respuesta, las autoridades locales emitieron un comunicado en el que dijeron que, conforme a las recomendaciones de análisis de riesgo de Protección Civil, no se deben colocar 250 puestos en el parque central “Miguel Hidalgo”, y cerrar calles aledañas.

Esto porque los puestos de feria y juegos mecánicos obstaculizarían la libre circulación de unidades de emergencia y colapsarían el tránsito vehicular en todo el primer cuadro.

Además, “que la colocación de una feria de esa magnitud, conlleva la presencia permanente de por lo menos mil personas, quienes requerirán realizar necesidades fisiológicas, por lo que, al no existir la infraestructura adecuada, afectarían jardineras y comercios del primer cuadro de la ciudad”.

Por su parte, el Comité Colegiado Fiesta Patronal “San Agustín”, en el que intervienen autoridades eclesiásticas, acordó que el evento cultural, turístico y artesanal, se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto con la participación de expositores agroindustriales, manufactureros y artesanos registrados en un padrón.

En tanto, el Comité Litúrgico de la Parroquia San Agustín ha solicitado a las autoridades locales que, para la mejor realización de sus actividades religiosas, se evite el uso de autoparlantes y no se bloqueen las calles para facilitar la realización de procesiones.

Por lo pronto, unos 300 comerciantes informales adelantaron que se instalarán a partir de este jueves en las inmediaciones del templo, es decir, en las calles, banquetas, parques y jardines.

Mientras que las autoridades dijeron que no lo permitirán, así se tenga que utilizar el uso de la fuerza pública. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello