Pandillas Están Reclutando a Jóvenes en Escuelas

¿Y la Guardia Nacional?

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre.- Es preocupante que las pandillas extranjeras que se han asentado en esta ciudad están reclutando a jóvenes, muchos de ellos estudiantes y las autoridades parecen no darse cuenta, denunció el representante a nivel estatal de la Promotora de Organizaciones Serranas, A. C. (POSAC), Fernando Unda Castañeda.

Dijo que no es posible que los grupos de inteligencia con los que cuentan las corporaciones policiacas y la Guardia Nacional (GN), no den a conocer lo que está sucediendo y tampoco toman cartas en el asunto.

El jueves 5 de Septiembre, a las 18:30 horas, precisó, a la Escuela Secundaria ‘5 de Febrero’, ubicada en la colonia Colinas del Rey, llegaron varios chavos tatuados a golpear a un estudiante que es alto y de complexión fuerte, para que se una a ellos.

El alumno se defendió, salió golpeado y gracias a su complexión le pegó a uno de pandilleros, pero ahora el temor es que este viernes volvieran a llegar a la institución educativa, porque buscan, de alguna manera, que ese muchacho se una a esa pandilla, que no se sabe si es MS13 o Barrio 18, pero andan reclutando gente joven.

Unda Castañeda manifestó que lo que sí es seguro es que ahí, en esa institución puede haber otro muerto más, donde finalmente las autoridades saldrán con que se trató de una riña entre pandillas, pero la realidad será otra.

De lo que suceda en esa y otras colonias, van a tener mucha culpa las autoridades por no darle la importancia correspondiente a la problemática que generan aquí las pandillas, añadió.

En las colonias del sur de la ciudad, como Los Cafetales, así como diversas escuelas, entre ellas la Federal 4 y la Técnica, que están En la zona urbana, los alumnos están siendo asolados por los pandilleros, lo mismo que a los jóvenes que habitan en la zona urbana y rural, así como en Puerto Madero.

Uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta la región de Centroamérica es el de las pandillas; la más popular es la Mara Salvatrucha 13, la cual tiene su base en El Salvador, pero sus tentáculos se han expandido por varios países, gracias al fenómeno de la migración de las personas que se van a los Estados Unidos; algunos logran quedarse en ese país y formar nuevas células, pero otros se quedan en el camino o son deportados a la frontera de Guatemala con México (Tecún-Umán, río Suchiate, pegado a Ciudad Hidalgo). EL ORBE/Rodolfo Hernández González