Aumentan Solicitudes de Testamentos en Notarías Públicas del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre.- A menos de 10 días que concluya Septiembre, considerado el “Mes del Testamento”, se ha tenido un crecimiento considerable para las notarías de Tapachula, donde cada día la sociedad va cambiando de opinión sobre la importancia de este documento, que fortalece los lazos familiares y da certeza legal a las decisiones de los jefes de familia.

El notario público del estado de Chiapas con sede en Tapachula, Edgar de León Gallegos, indicó que existe un especial interés en las familias de esta localidad por dejar en regla toda la documentación, por lo que hasta el momento se ha incrementado la atención al trámite del testamento.

A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ni la crisis económica ha impedido que las personas acudan a las Notarías Públicas a realizar los trámites de este documento jurídico.

“Durante estos días hemos visto que ha crecido la cultura de la población, ya que han hecho conciencia sobre la importancia del testamento para no heredar problemas a sus familiares, principalmente se ha tenido afluencia de personas de otros municipios, comunidades o ejidos”, sostuvo.

La campaña impulsada por la Secretaría de Gobernación en la que participan todas las Notarías del país, determinó que el costo para el servicio testamentario tuviera un descuento del 50 por ciento, siendo una gran oferta que muchas familias aprovechan porque durante todo este mes la elaboración del testamento tiene un precio de mil pesos más IVA.

Mencionó que la mayoría de las personas que deseen heredar algún bien a sus familiares esperan este mes para aprovechar el descuento de los servicios. En este sentido, mencionó que hay casos donde alguna propiedad se ha mantenido intestada por muchos años, lo cual trae consecuencias negativas porque si la persona muere antes de dejar un testamento, los costos y el tiempo para legalizar el bien son muy onerosos.

Para finalizar aclaró que, un testamento no es definitivo, puesto que la persona puede cambiar de opinión y volverlo a tramitar las veces que crea conveniente, por lo que no es necesario esperar hasta el último momento para dar ese paso y dejar en regla toda la documentación porque la muerte puede llegar en un momento inesperado. EL ORBE/ Marvin Bautista.