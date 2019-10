Capacitan a Personal de Enfermería en Hospital Regional de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre.- Nursing Now es una campaña global de 3 años de duración, promovida por la Organización Mundial de Salud (OMS)y el Consejo Internacional de Enfermeras, con el objetivo común de aumentar la salud de la población a través del apoyo y la mejora de la Enfermería, así también, se busca empoderarla para situarla en el centro de los retos en salud del siglo XXI.

Al poner en marcha este programa en Tapachula, la Presidenta del Colegio Nacional de Enfermeras, Perla Idolina Barragán Sosa, indicó que, actualmente, participan 89 países y con esta campaña se quiere potenciar la figura de la enfermería en el sistema sanitario, causando un triple impacto: mejorar la salud de la población, promover la igualdad de género e impulsar el crecimiento económico.

Se recalca también la necesidad de mejorar la situación de la Atención Primaria, por su importante función en la atención de la salud comunitaria y de los determinantes sociales y ambientales, imprescindible para conseguir una cobertura de salud de manera universal.

La entrevistada estimó que la campaña Nursing Now ha conseguido, en México, la adhesión incondicional de instituciones educativas y sanitarias que reconocen su trascendencia para el país.

Anteriormente no se valoraba la labor de las enfermeras, aún cuando se sabe de la trascendencia de su trabajo, inclusive en algunos lugares como en países africanos, su presencia es más importante que la de los médicos debido al acercamiento con los pacientes en los momentos más difíciles en la salud.

De acuerdo con datos oficiales en el área de salud, hasta 2018 la población total de enfermeras y enfermeros en el país era de 300 mil personas, quienes estaban empleados sobre todo en el sector público, sus áreas de trabajo se concentran en la red de la Secretaría de Salud y en instituciones como el IMSS, el ISSSTE o la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; en contraste, el porcentaje de enfermeros empleados en el sector privado es de apenas un 3 por ciento.

A pesar de que se observa un cambio paulatino, en el país la enfermería es una profesión predominantemente femenina, toda vez que más del 85 por ciento del cuerpo nacional de enfermeros está constituido por mujeres. EL ORBE/ Marvin Bautista