Pantallas y Ropa Encabezan Preferencia de Compras en “El Buen Fin”

Ciudad de México. Las pantallas de televisión continúan siendo el artículo con mayor demanda por parte de los consumidores en México que acuden a tiendas departamentales y de autoservicio durante la presente edición de El Buen Fin, aunque la ropa también ocupó un lugar preferencial.

Hasta la tarde del sábado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó a través de su cuenta de Twitter algunos incidentes a durante la segunda jornada oficial de El Buen Fin. El primero ocurrió en un comercio en la Ciudad de México, donde un cliente llegó a un arreglo para adquirir equipo de cómputo de la marca Apple.

En Cuernavaca, Morelos, un consumidor fue auxiliado para adquirir un electrodoméstico en Comercial Mexicana. En San Luis Potosí, la Profeco también intervino en la adquisición de un refrigerador en Walmart, mientras que en Oaxaca surgió una queja contra Liverpool, la cual fue solucionada.

Prosa, la empresa que se encarga de proveer el sistema de transacciones bancarias, informó a través de su cuenta de Twitter que no presentaba problemas para realizar operaciones durante El Buen Fin.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo indicó que el número de empresas que solicitaron registrarse al programa llegó a 90 mil, lo que significa un incremento del 30 por ciento respecto al año pasado, cuando se registraron 69 mil.

Confió que se alcance la meta de 118 mil millones de pesos durante los cuatro días que dure e programa, pues el 60 por ciento de las cámaras confederadas reportaron buena participación.

Prometen Descuento Sobre Precio de Etiqueta, no Cumplen

Los primero días de El Buen Fin transcurrieron con algunos incidentes, como errores de etiquetado que llevaron a vender a una tienda de autoservicio una pantalla a 3 pesos, además de que hubo casos en que se aplicaron descuentos sobre un precio mayor al de la etiqueta.

Vicky compró un chaleco con un descuento de 40%, la etiqueta decía 599 pesos, pero al pagar en cajas no se fijó que tomaron el precio de lista de 799 pesos, lo que significó un engaño.

Aunque intentó durante varias veces hablar al teléfono de Conciliaexpress de la Profeco, no le contestaron, por lo que regresó a la tienda departamental en donde corrigieron el error, pero se dio cuenta que otras personas no se percataban del error.

La Profeco ofreció que se podrían hacer conciliaciones por la vía telefónica en tan solo 15 minutos, pero Vicky asegura que llamó y nunca le contestaron por lo que le fue más fácil regresar a la tienda.

Conciliaexpress es un programa de atención de queja por la vía telefónica que ofrece Profeco en el que participan 85 proveedores de diversas tiendas. Entre las que están aerolíneas como AeroMarAeroMéxico, Vivaaerobus, Interjet; empresas que ofrecen servicios por internet como Amazon, Rappi, Groupon, Mercado Libre.

Así como grandes tiendas departamentales y de autoservicio como Liverpool, Fábricas de Francia, Martí, Office Depot, Costco, Walmart, Superama, Sam´s Club, Bodega Aurrera, Suburbia, Coppel, Home Depot, Steren y Koblenz.

Empresas de transporte como Estrella Roja, Flecha Amarilla, Primera Plus, firmas de paquetería, casas de empeño, cadenas de gimnasios, entre muchas otras, las cuales se pueden consultar en la página https://concilianet.profeco.gob.mx

O por la vía telefónica para la Ciudad de México al 55 5568 8722 y el interior de la República 01 (800) 468 8722. Por Whatsapp instantáneo: 55 80 78 04 88, 55 80 78 04 85 y 55 80 78 03 44. Agencias