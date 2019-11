En Pavencul Exigen Seguridad, Amenazan con Aplicar Justicia por su Propia Mano

Tapachula, Chiapas; 20 de noviembre. – Las autoridades ejidales y representantes civiles de campesinos de alrededor de 30 pueblos indígenas de la Zona Indígena de Pavencul, enclavada en la Sierra de Tapachula, aplazaron este miércoles al gobierno a restablecer el orden, antes de que ellos apliquen la justicia por su propia mano.

Esto derivado de que en los últimos diez días ha habido en esa región atentados en contra de dos vehículos del transporte colectivo, que quedaron reducidas a cenizas, y el artero asesinato de Roseniel López González, de 27 años, chofer de otra unidad.

Lucio Díaz Pérez, titular del Consejo de Vigilancia de esa región indígena, dio a conocer en rueda de prensa que en este mismo fueron encontradas tres bombas explosivas en las puertas de tres domicilios de esa comunidad, aunque en esa ocasión nadie falleció.

Acompañado de representantes comunitarios y con copias de las carpetas de investigación que se abrieron por esos y otros delitos cometidos en esa parte cafetalera del municipio, dijo que hasta ahora no se ha aplicado la justicia y que todo ha quedado en la impunidad.

Por ello, a nombre de los pobladores, dijo que le están dando un plazo de 72 horas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para actúen y se aplique la ley, “porque mi pueblo está decidido a actuar y aplicar la ley, por sus propias manos”.

Dejó en claro que éste es el último llamado que hacen a las autoridades “para no violentar el estado de derecho y porque lo único que estamos pidiendo es justicia.

“Ya hemos hecho muchas peticiones y no hay respuestas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello