Edificios Públicos sin Accesos Para Personas con Discapacidad

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre.- La inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, demanda proporcionar acceso a inmuebles o instalaciones para acceder a servicios, sin embargo, en Tapachula y en casi todo el país, los edificios públicos o privados no cumplen con los protocolos específicos para la atención de este sector y desacatan las indicaciones de la normatividad vigente en esta materia.

El director de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Andrés Balcázar de la Cruz, lamentó la falta de interés de las autoridades en cumplir con la normativa que estipula la accesibilidad de sector en las instalaciones, así como en las acciones de prevención en caso de una emergencia.

Entrevistado en el taller “Atención a personas con discapacidad en situaciones de emergencia”, mencionó que implementar la accesibilidad a los inmuebles e instalaciones implica, a su vez, contar con las condiciones que permitan tanto el ingreso como el egreso seguro de las personas con discapacidad en caso de alguna emergencia.

Dijo que Chiapas, al estar ubicada en una zona altamente sísmica, las autoridades deben de cumplir con la normativa, ya que en caso de alguna emergencia sería más fácil la evacuación de las personas con discapacidad, sin embargo, en la mayoría de los inmuebles no se cuentan con los protocolos necesarios para la prevención de accidentes.

En el país, la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015 «Personas con discapacidad» establece las acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil que requieren las personas con discapacidad en situación de emergencia, y señala su inclusión en el programa interno de inmuebles y establecimientos públicos y privados.

En Tapachula, los edificios públicos en que el Gobierno brinda diferentes servicios de trámites y pagos, tales como la Unidad Administrativa, el Palacio Municipal, ninguno de estos inmuebles cuenta con acceso a un elevador, y menos con una rampa, al parecer porque no se cuentan con partidas presupuestales que permitan facilitar el acceso, desplazamiento y uso de los espacios interiores y exteriores de las instalaciones, a las personas con discapacidad. EL ORBE/Marvin Bautista