Reparación de Redes Sanitarias Deja Destrozadas Calles en Colonias Populares

* Para Nada Sirve Oscar Gurría.

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre.-– La supuesta reparación de redes sanitarias de agua potable y drenajes por parte del Ayuntamiento, está dejando calles destrizadas en las colonias populares y ocasionando el malestar de la población.

Uno de esos ejemplos es lo que ocurre en la colonia Villa de las Flores, ubicada al suroriente de la ciudad, donde hay inconformidad por las lamentables condiciones en las que dejaron las arterias viales por el mantenimiento de las redes.

Los vecinos de ese sector dejaron en claro que no están en contra de la rehabilitación de los servicios públicos, pero desde hace más de cuatro meses que concluyeron y las calles quedaron intransitables.

Recordaron que en la recién concluida temporada de lluvias sufrieron de encharcamientos y lodazales, sobre todo en la Calle Rosas.

Mientras que ahora, en la temporada de estiaje, las enfermedades respiratorias van en aumento, debido a la inmensa cantidad de polvo que se genera en las avenidas que están completamente destruidas.

Buanerge del Bosque Sánchez, uno de los jefes de familia afectados, comentó a EL ORBE que también hay serios problemas para el tránsito vehicular y peatonal por esas mismas causas.

«Las calles están sin pavimentar. Vino el municipio por lo del agua potable, drenaje y alcantarillado, pero no nos pavimentaron”, señaló.

También destacó que solamente una vez a la semana pasa el camión recolector de la basura y que, por lo mismo, se ven obligados a contratar a los tricicleros que hacen esas tareas que son obligación del Ayuntamiento.

Por su parte, Rubén Toledo, otro de los afectados, hizo referencia a lo pésimo de los servicios públicos, como el alumbrado.

“La colonia se mantiene en penumbras, lo que viene a vulnerar aún más la seguridad de los habitantes, quienes manifiestan que constantemente son víctimas de la delincuencia”, abundó.

«Aquí lo que más se han robado son los vehículos; les quitan las baterías y -además- tienen la manía de meter las manos en las casas; sacan las cosas y eso nos está ocasionando problemas”, indicó al hacer un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.

Reconoció que ya se están organizando para exigir en grupo que sean atendidos, “porque no solamente los migrantes tienen derecho, también los mexicanos».

Lamentó que se esté poniendo más atención y preferencia a los migrantes y se esté descuidando las necesidades que aquejan a los ciudadanos mexicanos. EL ORBE / Mesa de Redacción