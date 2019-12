Operativo “Invierno Seguro 2019-2020” Salvaguardará a Vacacionistas

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre.- Con la finalidad de brindar seguridad a las personas tanto en carretera como en los distintos destinos turísticos, autoridades de los tres niveles de Gobierno pusieron en marcha el “Plan General de Acción Invierno Seguro 2019-2020”.

El Inspector Jefe de la Policía Federal Estación Tapachula, Álvaro Torres Torres, dijo que el objetivo es darle seguridad y asistencia a los visitantes y usuarios las distintas vías de comunicación, porque “el objetivo es que todas las instituciones que estamos involucradas en el tema de la seguridad en carreteras, así como las instituciones de seguridad y servicios como son Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, estamos coordinados en estas fechas decembrinas y de fin de año”.

La finalidad es que todos los usuarios que visiten los destinos vacacionales o que regresarán a sus lugares de origen a pasar las fiestas navideñas con sus familias tengan toda la certeza y seguridad de que contarán con asistencia en las carreteras en caso de necesitarlo, señaló.

Hizo un llamado a los conductores que sigan las indicaciones preventivas, señalamientos viales, límites velocidad, no rebasar en lugares no permitidos, verificar las condiciones mecánicas de su vehículo antes de salir a carretera, no conducir bajo los influjos de drogas y alcohol, traer llanta de refacción y señalamientos de abanderamiento.

Por su parte, el delegado de Tránsito del Estado en esta ciudad, Héctor Francisco de la Cruz Morales, precisó que la corporación a su mando también se suma a las acciones preventivas y de vigilancia con la finalidad que los automovilistas tomen en cuenta las medidas preventivas para que sus vacaciones junto con sus familias sean con saldo blanco.

Se busca con esta coordinación interinstitucional que las vacaciones sean seguras, de ahí que se respeten los señalamientos viales y las recomendaciones de las autoridades para evitar accidentes, agregó.

Precisó que Tránsito del Estado instalará puntos de vigilancia en lugares estratégicos, además estarán abiertas las líneas telefónicas como el 911 y 113 a través del celular o de manera directa en cualquier punto de información para que haya saldo blanco durante este periodo vacacional de Navidad y fin de año. EL ORBE / Rodolfo Hernández González