Incrementan Accidentes Provocados por Choferes de Colectivos

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre.- Durante los últimos días ha habido un incremento de hasta el 60% en los accidentes ocasionados por conductores de unidades del transporte público y motociclistas, con saldo de personas lesionadas y fallecidas, afirmó Yadira Osorio, administradora de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE).

Dijo que esto es propiciado por el exceso de velocidad, falta de prevención, y en el caso de los motociclistas por no tener precaución y tampoco usar el casco de seguridad.

Manifestó que a lo largo de los 20 años de servicio que llevan prestando en esta ciudad, Diciembre es el mes más crítico en cuanto al número de accidentes, propiciado también porque los conductores andan cansados o han ingerido alguna bebida alcohólica.

Osorio indicó que son un grupo de voluntarios que se sostiene con las contribuciones de algunas personas altruistas, por lo que hizo un llamado a la población en general que cuando vean a los paramédicos de SAE boteando les brinden su apoyo, sobre todo porque lo recaudado sirve para el combustible y el mantenimiento de las dos ambulancias. Puso a disposición la tarjeta número 4152313321093606 de Bancomer, así como el número para atender las emergencias 962-1416430.

Finalmente, exhortó a la población no manejar en estado de ebriedad, revisar las condiciones mecánicas de los automóviles antes de salir a carretera, no manejar cansado, usar el cinturón de seguridad, y el casco en el caso de los motociclistas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González