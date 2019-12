Exigen Sanciones Para Quienes Tiran Basura en Patios Baldíos

* Proliferan Basureros Clandestinos en la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 22 de Diciembre.- A pesar de que anunciaron a través del Nuevo Reglamento del Bando Municipal, las sanciones económicas a que serán acreedores quienes tiren basura en la vía pública, las autoridades municipales no lo aplican, porque las personas sin escrúpulos continúan dejando su basura en los predios baldíos y esquinas de calles y avenidas, contaminando con ello el medio ambiente.

Por ello, habitantes de distintas colonias de Tapachula, criticaron el actuar de la autoridad municipal para sancionar a quienes utilizan los predios baldíos como basureros clandestinos, propiciando la inseguridad y además se convierten en foco de contaminación y propagación de enfermedades.

Leonel López Palacios, habitante de la Colonia Las Américas, afirmó que debido a que no se castiga a quienes tiran basura en la vía pública, la población sin conciencia continuará dejando sus desechos en estos predios, propiciando una mala calidad en el ambiente y una mala imagen pública de esta ciudad.

A pesar de que los propietarios de lotes limpian de manera constante sus predios, a la población ignorante no le importa y continúa dejando sus desechos en estos lugares, precisamente porque no se aplica la Ley del Bando Municipal y de Buen Gobierno.

En estos predios se ha encontrado llantas, autopartes, desechos orgánicos, de productos de higiene personal y hasta animales muertos, lo que aparte de generar una mala imagen a la ciudad, este tipo de contaminación ambiental llega a cientos de ciudadanos que viven cerca de cada predio o lugar que es utilizado como basurero clandestino, señaló.

Estos espacios donde proliferan los desechos de todo tipo, han propiciado la fauna nociva, así como el incremento de enfermedades transmitidas por vectores, por lo que las autoridades de la Secretaría de Salud deberían intervenir al respecto, o cuando menos la autoridad municipal debería dotar de alumbrado público, para, por lo menos, inhibir estas actitudes negativas de los habitantes. EL ORBE/ Marvin Bautista