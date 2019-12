Falta de Alumbrado Público Provoca Inseguridad en Colonias del Surponiente

* Habitantes Exigen Patrullajes.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre.- A pesar de que en diversas ocasiones representantes de diversas colonias ubicadas al suroriente de la ciudad han solicitado a las autoridades municipales el reforzamiento de la seguridad, ésta petición no ha sido atendida, lo que ha propiciado el incremento del índice delictivo.

El representante de colonias populares, Anaximandro Roble Martínez, dio a conocer que la presencia de migrantes ha sido un factor en la ola delictiva que azota a las familias de este sector de la ciudad, sin embargo, la Policía Municipal y demás corporaciones policíacas nada han hecho para frenar esta problemática.

Los habitantes se sienten defraudados, toda vez que el alcalde Óscar Gurría se comprometió a reforzar la seguridad en las colonias del suroriente, pero sólo los engañó, ya que durante el 2019 nunca implementó una estrategia para atender el tema delictivo.

Entre las colonias afectadas por la ola de inseguridad se encuentran, Venustiano Carranza, San Antonio Cahoacán, Morelos, 11 de Septiembre, Francisco Villa, Fovissste, cuyos habitantes están siendo acechados por los delincuentes, quienes los mantienen asolados.

«De qué sirven tantos oficios metidos ante la autoridad, ya nos cansamos de escribir y ni aún así hemos sido atendidos por el alcalde, y es lamentable que no pongan la vista en nuestras colonias, que no implementen patrullajes», abundó.

Aunado a la falta de patrullajes, está la carencia de alumbrado público al afirmar que las lámparas instaladas por el Ayuntamiento son de pésima calidad, toda vez que nada más tardan unos días y después se descomponen, y una vez más las colonias se quedan en penumbras, aumentando los riesgos de robos y asaltos.

Al no haber alumbrado público abundan los pandilleros, tal es el caso de la colonia 11 de Septiembre, cuyas condiciones son aprovechadas por los «malandrines» para consumir sus sustancias ilícitas y para comerte atracos a las personas que transitan por las calles.

Para finalizar, mencionó que en la administración de Óscar Gurría Penagos no ha habido una estrategia para combatir la ola delictiva que acecha a las colonias, situación que mantiene preocupadas a las familias, quienes se abstienen de salir a las calles en las noches para evitar ser asaltados. EL ORBE/ Marvin Bautista