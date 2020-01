Ante Falta de Recolección, Colonos Tiran Basura en las Calles

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- La ciudad se encuentra convertida en un cochinero, no se sabe que es lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, denunció el representante de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero.

Manifestó que no hay una buena coordinación en el servicio de recolección de basura, los camiones no pasan con regularidad ni tienen horarios establecidos, situación que debería corregirse porque la gente trabaja y no sabe qué hacer con sus desechos.

“El pueblo exige atención en este renglón de la recolección de la basura, ya que muchas esquinas de la ciudad siguen siendo utilizadas por las personas porque no saben a qué hora pasará el camión”, agregó.

Otra de las problemáticas es que el comercio informal sigue dándose con toda libertad, presuntamente porque existen componendas entre los líderes y las autoridades municipales, dijo.

“No es posible que esta ciudad también siga padeciendo fuerte ola de inseguridad como consecuencia de la falta de estrategia de la Policía Municipal y la falta de coordinación interinstitucional, sobre todo porque en lugar de andar todos juntos, deberían de tomar acciones más precisas para brindar la seguridad a la población”, añadió.

De la Cruz Cordero manifestó que es necesario que el Regidor de la Comisión de Seguridad dé una explicación sobre qué es lo que está haciendo y qué acciones está tomando para pedirle al Alcalde y al Secretario de Seguridad Pública para que se le brinde la seguridad a la población. EL ORBE / Rodolfo Hernández González