PC Municipal Desatiende Reportes de Incendios

*Nunca atienden los reportes de auxilio que se realizan en los teléfonos de emergencia.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero.- Habitantes de la colonia Democrática Magisterial ubicada al norponiente de la ciudad, externaron su inconformidad y molestia contra Protección Civil de Tapachula, la cual incumple con su labor de brindar atención a los reportes de auxilio de la ciudadanía.

En representación de los colonos, Wilver Velázquez, dio a conocer que, el pasado domingo se registró un incendio de pastizal en las áreas verdes de la colonia, por lo que de manera telefónica solicitaron el apoyo ante el heroico cuerpo de bomberos, quienes informaron que el personal se encontraba atendiendo otras emergencias.

Por lo que varios vecinos solicitaron el apoyo a Protección Civil quienes en una primera instancia no atendieron el reporte, por lo que continuaron insistiendo pues se corría el riesgo de que el incendio llegara a afectar algunas viviendas, sin embargo, el personal de esta dependencia municipal desatendió el llamado de auxilio.

Ante tanta insistencia de los colonos respondieron el reporte y se comprometieron en acudir a sofocar el incendio, pero los engañaron, ya que pasaron varios minutos y nunca llegó la unidad de Protección Civil Municipal, situación que causó molestias entre las familias, sostuvo.

Ante la falta de atención de Protección Civil, los vecinos tuvieron que realizar trabajos para apagar el incendio, porque había miedo de que el fuego llegara a las viviendas, pero los esfuerzos fueron insuficientes, ya que los vientos que se registraban impedían que este se extinguiera en totalidad.

«Es lamentable el pésimo servicio que brinda Protección Civil Municipal, porque no atienden los reportes de auxilio al estar en riesgo la integridad de la población, nosotros estuvimos solicitando el apoyo por mucho tiempo y fuimos ignorados», sostuvo.

Para finalizar, exigió a las autoridades municipales para que tengan mayor conciencia en la atención de los auxilios de la ciudadanía, ya que si bien en esta ocasión no se dieron pérdidas mayores, es necesario que el personal de Protección Civil brinde el apoyo a las emergencias que se reportan vía telefónica. EL ORBE/ Marvin Bautista