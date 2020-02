Asaltos y Robos Denuncian Habitantes de Puerto Madero

*Le Reclaman a Gurría.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- Habitantes de Puerto Madero externaron su preocupación ante el incremento del índice delictivo, situación que los ha mantenido en zozobra, ya que esta problemática se ha convertido en una constante en la comunidad, pero a pesar de haber solicitado mayor presencia policíaca, no han encontrado atención a su demanda.

En representación de las familias, Ángel Pérez De León, afirmó que, desafortunadamente el Ayuntamiento de Tapachula ha descuidado el rubro de la seguridad en este Puerto, y es que no hay presencia policíaca en la zona, permitiendo a los delincuentes operar de manera impune a cualquier hora del día.

Las familias están olvidadas por la autoridad municipal, dijo, ya que los ilícitos se han convertido en el pan de cada día, situación que los mantiene con el “Jesús en la boca”, aún así, no existe respuesta de la Policía Municipal y demás corporaciones, por lo que caminar en las calles se ha vuelto un verdadero peligro.

Robos en casa habitación, asaltos, robos en comercios y de motocicletas, son los principales delitos que se han incrementado en esta comunidad, pero a las autoridades parece no importarles la seguridad de esta zona.

“El tema de inseguridad es un tema delicado, no tenemos autoridad y estamos en el olvido, a cada rato hay robos y asaltos, cuya situación es preocupante porque no vemos el apoyo del Ayuntamiento de Tapachula, ya que en diversas ocasiones hemos pedido mayor presencia policíaca”, señaló. EL ORBE/ Marvin Bautista