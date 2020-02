Sin Variación el Precio de la Tortilla

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- En las últimas horas el precio de la tortilla aumentó un Peso por kilogramo en la mayoría de los Estados, pero hay algunos casos donde se incrementó hasta 3 Pesos y, en otros como Chiapas, se mantienen sin movimiento.

Esto, de acuerdo al Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), cuyo organismo precisó que los mayores cambios se registraron en las entidades en donde se elabora ese alimento con harina de maíz y no con nixtamalizado.

De respuesta, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) precisó que los precios se mantienen -hasta ahora- sin variación en el 86 por ciento de los establecimientos del país.

Aún cuando calculó el precio en un promedio de 15.30 Pesos por kilogramo, reconoció que hay lugares en donde se vende por arriba de los 17, como en los casos de Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Tamaulipas.

Y es que, en esas entidades, la tortilla se elabora principalmente con harina de maíz, insumo que tuvo un incremento de precio de alrededor del siete por ciento.

El CNT recalcó que, desde Diciembre, Grupo Industrial Maseca vendió la tonelada de maíz 600 Pesos más cara que un mes antes. La más barata se vende actualmente en 10 mil Pesos por tonelada, lo que implica un incremento de 12.5 por ciento en tan sólo un mes.

Por su parte, Verónica Agustín Peralta, empresaria de ese sector en Tapachula, dijo que en los últimos días le incrementaron 15 Pesos el bulto de 25 kilogramos de harina, al pasar de los 230 a los 245 Pesos, en su marca más barata.

Esto significa que cada kilogramo de harina para ellos representa un gasto de cerca de 10 Pesos.

Aunado a esto, explicó que la energía eléctrica, al menos en el sector industrial, también sufrió aumentos en sus tarifas, y eso lo resintieron desde Diciembre.

En el caso de Chiapas aún no se han incrementado los precios de la masa y la tortilla ya procesadas porque, según dijo, las autoridades todavía no se los han autorizado y continúa todavía en 15 Pesos el kilogramo, como desde hace dos años. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello