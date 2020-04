Ordena Rosy Urbina Limpieza Profunda en COAPATAP Para Acabar con la Corrupción y Ofrecer Servicio de Calidad a la Población

Tapachula, Chiapas; 01 de abril. – A unas horas de que se hiciera el relevo del ahora ex director del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), César Antonio García Jiménez, la alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda ordenó una “limpia” profunda en el interior del organismo.

En cumplimiento a esas instrucciones, este miércoles fue retirado del cargo el director administrativo, Jesús Domínguez Guzmán, en su lugar fue nombrado de inmediato, Ángel Ríos Díaz, especialista en esa área.

De igual forma, se realizó el cambió del titular de la Contraloría, Federico Ruiz Córdova, y le dieron esa responsabilidad a Francisco Javier Capri Bodegas, también especialista en el ramo y que se desempeñaba en algo similar en la Secretaría de Hacienda.

También hubo modificaciones en otros cargos menores y se adelantó que, conforme avancen las auditorías, la reestructuración será total.

Por lo pronto se ha verificado que el personal se encuentre físicamente en sus respectivas áreas, para verificar que realmente existan. Varios de ellos no se han presentado.

Además, se está haciendo una verificación física de las instalaciones de la Planta Potabilizadora, red de conducción, canal de captación, tanque desarenador, pozos profundos y otras que permitan restablecer completamente el servicio lo más pronto posible.

En la verificación contable, según se comentó, se detectó que, aun cuando el organismo es independiente, las adquisiciones se hacían de manera ilegal desde el ayuntamiento, en donde también se escogían a los proveedores.

Se espera que todas las irregularidades que detecten las auditorías a las últimas administraciones, se hagan públicas y se castiguen a los responsables, para que no quede todo en la impunidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello