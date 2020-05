Se Desploman los Precios del Maíz en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 18 de Mayo.- Aunque se trate de un producto de primera necesidad que no debe faltar en los hogares mexicanos, sobre todo ya elaborado como la tortilla, el precio del maíz se desplomó en los últimos meses y eso mantiene preocupados a los productores de ese grano.

Moisés Bartolón, productor en la región, dijo en entrevista para EL ORBE, que la tonelada apenas la están pagando entre 4 y 5 mil Pesos, pero que con ese importe no alcanzan a reponer lo invertido en compra de semillas, fertilizantes, corte del maíz, entre otros gastos.

“No entendemos cómo es qué un producto que se consume desde hace siglos, en el mercado no tiene ningún valor, ni porque sea vital en las dietas, principalmente en los hogares populares”, cuestionó.

Sin embargo, recalcó, los precios de los insumos han ido subiendo, al grado de que asegura que ya no le alcanza para fertilizar debidamente sus plantíos ni para cubrir los costos de producción.

Añadió que a todo lo anterior, el problema de la pandemia del Coronavirus vino a desquebrajar aún más la situación, porque ahora resulta que aparte de barato, la venta del maíz se vino para abajo.

Lamentó que el Gobierno Federal no ponga los ojos en el campo al no destinar recursos para que se siga produciendo. EL ORBE / Nelson Bautista