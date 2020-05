Comerciantes Dispuestos a Mantener Cerrado el Centro de Tapachula

* Agradecen Apoyo Económico Otorgado por el Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas.- Comerciantes reconocieron el trabajo realizado por la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, al mantener cerrado el primer cuadro de la ciudad como “una medida necesaria para evitar los contagios del coronavirus”.

Afirmaron estar dispuestos a continuar con sus negocios cerrados y prepararse para la reapertura en forma organizada y cumpliendo las medidas sanitarias que marquen las autoridades, toda vez que “es por la salud de los tapachultecos”.

Ever Macías Rodas, Juan Mazariegos Pérez y Carlos Cabrera Durán, señalaron que están pasando por una situación difícil a causa de la pandemia y el cierre de sus negocios, aunque están conscientes que si se reinician las actividades en plena fase 3 de la contingencia sanitaria, podrían incrementarse los casos debido a la alta movilidad y aglomeración de personas.

Calificaron como un acierto el hecho que el Cabildo haya aprobado destinar recursos para apoyos a los comerciantes, por lo que “ya realizamos la solicitud y cumplimos con los requisitos, por lo que esperemos pronto se liberen esos recursos; no es para pagar luz, agua o teléfono, es para pagarle a los empleados, llevamos cuatro quincenas pagando la mitad de los salarios”, dijo Macías Rodas, encargado del hotel Guízar.

Por su parte, el comerciante de bisutería, Juan Mazariegos subrayó que para que haya una reactivación económica, primero hay que salvaguardar la integridad de la población y una de las principales acciones en materia de salud fue cerrar la parte de más flujo del centro de la ciudad.

“Empezamos con un grupo que nos defraudó, lamentamos que las personas que estuvieron al frente solamente nos usaron para ir a hacer presión y después ponernos en mal ante las autoridades, porque hay que reconocer que la alcaldesa Rosy Urbina ha mantenido el diálogo con los microempresarios del centro histórico”, subrayó.

“Las personas que estaban al frente nos jugaron una mala pasada, no fue culpa de las autoridades, fue culpa de las personas que se hacen llamar líderes, que su única intención es denostar enérgicamente al ayuntamiento, penosamente fuimos usados por ellos”, reveló.

El comerciante de ropa, Carlos Cabrera Durán en tanto, dijo que se necesita el apoyo del gobierno para subsistir, la desesperación de algunos compañeros comerciantes no es justificable, pero las medidas de salud son prioridad ante el aumento de casos por Covid-19.

“Hemos visto que la Presidenta se ha preocupado por los tapachultecos y la salud es primero; nosotros desde el primer día que se acordonó el centro de la ciudad, hemos cerrado nuestros comercios, nos hemos visto afectados por la renta, luz, agua, teléfono y empleados”, indicó.

Los comerciantes coincidieron en que se deben seguir los lineamientos de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y prepararse para la apertura, de acuerdo a como lo vayan determinando las autoridades para regresar paulatinamente a la normalidad. Comunicado de Prensa