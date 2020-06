No Respetan Combieros las Disposiciones Sanitarias Trabajan sin Cubrebocas y con Sobrecupo de Pasajeros

* Usuarios Exigen se les Aplique la Ley.

Tapachula, Chiapas; 31 de mayo. – Choferes del servicio público, en su modalidad de unidades colectivas, decidieron violar las disposiciones sanitarias al llenar los vehículos a su máxima capacidad, permitir las aglomeraciones y no usar ninguna protección para evitar el contagio del Covid-19.

María del Carmen Castillo Hernández, una de las usuarias, dijo en entrevista para EL ORBE que no se están respetando las recomendaciones de Salud, porque ahora llevan hasta parados.

Esa situación pone en riesgo a los pasajeros por el contagio de la enfermedad, incluso los mismos choferes, asegura que le han reclamado, pero hacen como que no escuchan.

Señaló que eso les causa temor, pero tienen forzosamente que utilizar el transporte urbano, “pero tal vez algunos no creen en la enfermedad; otros porque no les ha tocado vivirlo y otros por la actual situación. Ojalá que no nos toque a nosotros”.

Por su parte, María Martínez, otra de las usuarias, opinó que se vio obligada a tomar una colectiva por la cuestión del trabajo, pero que se percató que los pasajeros no llevaban cubrebocas y que el chofer estaba obligado a no dejarlos subir, pero no lo hizo.

En el caso del vehículo que abordó, comentó que de los 15 pasajeros que iban, solamente dos llevaban cubrebocas.

“La demás gente tranquila. No sabemos si alguien está enfermo y es una de contagios que van a haber en esto del transporte. Creo que los líderes deberían de ver que, si la gente no tiene su cubrebocas, impedir que se suban”, agregó.

Además, señaló que “somos muy pocos los que nos estamos protegiendo con usar el cubrebocas, los lentes de protección y el gel antibacterial cada vez que se sube”.

Por lo contrario, afirmó que hay muchas personas que van de un lado para otro sin acatar las medidas de prevención. “Si no tienen cubrebocas, por lo menos deberían utilizar un pañuelo en la cara para cubrirse la nariz y la boca”, insistió.

Hasta el momento se desconoce cómo le hicieron los choferes de las colectivas para “convencer” a los inspectores de la Secretaría del Transporte para dejarlos operar impunemente de esa manera y que no haya a nadie sancionado. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello