Reportan Contantes Apagones en Zona Rural

*Usuario Claman Atención a CFE

Tapachula, Chiapas; 08 de junio del 2020. – Campesinos de la zona rural alta de este municipio denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presta un pésimo servicio en cualquier época, pero ahora, con la llegada de la temporada de lluvias, las fallas en el suministro de energía eléctrica son de todos los días.

Isaías Pérez González, habitante de la comunidad Fracción Galeras, afirmó en entrevista que en su comunidad se quedan sin energía eléctrica de una a dos veces por semana, y lo peor es que la Comisión Federal de Electricidad no les resuelven pronto.

Dijo que no es solo su comunidad la que resiente esas afectaciones, sino también otras como Fracción Las Palmas, Plan Las Palmas, y La Ceiba, que en total suman más de dos mil habitantes en esa zona cafetalera.

Agregó que cada vez que se quedan sin energía eléctrica, lo reportan de inmediato a la paraestatal, pero que nunca les contestan y si lo hacen, es nada más para calmar al usuario, porque no restablecen el suministro sino varios días después.

Mientras tanto, dijo Pérez González, al quedarse sin la energía eléctrica se ven obligados a estar en penumbras en plena pandemia del Covid-19, ya que les impide el desarrollo de sus actividades cotidianas, sobre todo ahora que las autoridades piden quedarse en casa para evitar contagios. EL ORBE / Nelson Bautista