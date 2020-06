Continúa el Desorden en el Mercado de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 29 de Junio de 2020.- El mercado municipal “Miguel Hidalgo” de Huixtla, sigue siendo un centro comercial desordenado, cada locatario hace lo que se le pega la gana.

Lo anterior fue dicho por los mismos vendedores que desde hace tiempo vienen denunciando que los pasillos son utilizados como almacenamiento de mercancía con tal de no pagar una bodega, pero obstruyen el paso a los clientes.

Tal es el caso de la comerciante de frutas, la señora Irma, que tiene un puesto en la calle Zaragoza, antes de la Avenida Rayón, frente a los poblanos, indican que se ha adueñado a título personal de los pasillos, poniendo rejas, bolsas, cajas y canastos bloqueando el paso de los clientes y estorbando la entrada de personas que venden en ese lugar.

Y esto es de todos los días. No saben qué compromiso tienen las autoridades del mercado que nada le dicen, goza de impunidad.

Esta actitud es solapada, señalan, el abuso al tapar pasillos del mercado no debe existir, además de que muchos comerciantes no están cumpliendo con las medidas sanitarias como la sana distancia, gel y cubrebocas.

Por estos hechos el mercado de Huixtla sigue siendo foco rojo del Coronavirus. EL ORBE/Luis Javier Ramos