Tapachulteca Rocío Carrillo Certamen Nacional de Belleza

Ahora representará a Chiapas en Miss México

Tapachula, Chiapas; 02 de julio del 2020. – La joven tapachulteca, Roció Carrillo Flores, fue electa en las últimas horas Miss Catwalk Challenge 2020 y le garantizó el representar a Chiapas en Miss México, a celebrarse a finales de este año.

La dinámica, celebrada a partir del 17 mayo, permitió que las concursantes de todos los estados fueran avanzando en etapas que consideraron no solamente la belleza de cada una de ellas, sino sus conocimientos, trajes, modelajes y desenvolvimiento.

Este era el gran reto para poder acceder al máximo evento de belleza en el país que, por las cuestiones de la pandemia, aún no tiene fecha establecida.

En esta ocasión, los jueces fueron el público, quien podía emitir un solo voto por su preferida a través de una plataforma digital, en la que participaron millones de mexicanos.

Las rondas permitían la votación en solo 24 horas. Las ganadoras de mayor puntaje avanzaban a la siguiente hasta llegar a l gran final, donde hubo una final no apta para cardiacos porque la otra semifinalista, Karolina Vidales, de Michoacán, recibió el apoyo de los estados del norte y occidente del país, mientras que la tapachulteca de las entidades del centro, sureste y sur de México.

Esta es la primera vez en la que se realiza un certamen de belleza nacional con esa participación del público, en la que no solo se rompieron los estereotipos sino también los pronósticos de votos.

Rocío Carrillo Flores es la actual Miss Chiapas. Es licenciada en Diseño y Asesoría de imagen, e imparte conferencias y cursos de ese rubro a las mujeres para acentuar su belleza.

Trabajo como conductora en TV Azteca, además de participar en varios comerciales de televisión de diversas marcas nacionales.

Desde hace varios años es modelo de fotografía, Ha participado en obras teatrales en la Ciudad de México y figura en diversos carnavales, como el de Veracruz, onde fue la invitada especial.

Es ampliamente conocida en los escenarios digitales, luego de que encabeza diversos proyectos altruistas enfocados a la alimentación de familias en extrema pobreza y a grupos vulnerables, como el “Alimentando con Amor”, que lleva comida a personas de la tercera edad.

Últimamente había encabezado un proyecto en el que se distribuía caretas, cubrebocas y otros accesorios para la protección de miles de personas pobres que, por necesidad, tenían que dejar sus viviendas en plena pandemia para ir a trabajar.

Irónicamente, la soberana de belleza chiapaneca ha preferido caminar en el anonimato, cuando se trata de ayudar a los mexicanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello