Más del 10% de los Comercios de Tapachula Cerraron por Crisis que Generó la Pandemia

* Llama Acepitap no Suspender Actividades Productivas.

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio del 2020.- Al menos un diez por ciento de los comercios en el municipio, el segundo más grande en el Estado, cerraron definitivamente al declararse en quiebra al no poder sobrevivir a la crisis económica que se vive en el país. Otros no tardan en hacerlo.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), quien consideró que el tratar de suspender de nuevo las actividades productivas y comerciales en la Frontera Sur, pondría en riesgo la estabilidad social y la gobernabilidad.

“Sería impensable cerrar nuevamente los comercios en la ciudad, debido a que la economía se encuentra severamente afectada. Más de un 10 por ciento de comercios han cerrado de manera definitiva y se prevé que exista un mayor número de comercios quiebren ante esta situación”, recalcó.

Es una situación preocupante en todos los sentidos tanto en el tema de la salud como en lo económico, insistió, y por eso se han estado reuniendo entre empresarios y con las autoridades para tratar de buscar soluciones en las que no se ponga en riesgo ninguno de esos dos puntos.

Dejó en claro que los comercios y prestadores de servicios, al menos los locales, han puesto todo de su parte para que se respeten las recomendaciones de Salud en torno a continuar con la prevención de los contagios del Covid-19.

“El solo suponer un cierre de nuevo del primer cuadro de la ciudad y de los sectores productivos, estaríamos hablando de consecuencias desastrosas”, recalcó.

De igual forma, precisó que hace falta ver quiénes más van a aguantar durante estos días, “porque traemos encima la carga de deudas, rentas, sueldos, incluso impuestos, mientras que las ventas no están al cien por ciento, por obvias razones”.

Sin embargo, reconoció que gran parte de la sociedad en Tapachula no está acatando las medidas sanitarias y andan muy despreocupados, como si la pandemia ya hubiera concluido.

“Camino por el centro todos los días y vemos todavía un alto porcentaje de personas mayores y niños sin cubrebocas, que es una medida muy importante que nos ayuda. No hay conciencia de la magnitud del problema”, insistió.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades a incluir en la estrategia implementada en la “nueva normalidad”, que se incluyan medidas más estrictas en contra de quienes no incumplen con las disposiciones, porque no se trata de la vida del infractor, sino de toda la población.

Y es que opinó que, así como hay derechos, también hay obligaciones que todos tienen que cumplir.

“Vemos también un alto porcentaje de migrantes que transitan sin cubrebocas y eso es también preocupante. Son humanos, igual que cualquiera de nosotros y, por lo tanto, son susceptibles de contagiarse y propagar el virus”, apuntó al abundar que a esos extranjeros no se les obliga a acatar las medidas.

“A estas alturas ya es impensable hablar de un cierre del comercio y de las calles. Sería económicamente catastrófico. Nosotros no bajamos la guardia y, en este momento, hay una unión con los comerciantes y empresarios, porque sabemos que esto nos va a beneficiar a todos”, aseguró.

El acuerdo interno al que han llegado, es que no se atenderá a los clientes que no usen cubrebocas, gel antibacterial y el tapete sanitizante.

Así también que, en la medida de lo posible, no permitir el acceso a menores y personas de la tercera edad en los puntos de venta, además de exigir la sana distancia y evitar las aglomeraciones. EL ORBE / M. Cancino