Tromba del Miércoles Dejó Decenas de Familias Damnificadas

* Varias Casas con Afectaciones.

Tapachula, Chiapas; 01 de Agosto de 2020.- La tromba del pasado miércoles, acompañada de tormentas eléctricas, vientos intensos y lluvias, dejó a su paso por Tapachula destrozos en viviendas y vehículos, pero también familias damnificadas que aseguran, lo perdieron todo.

Blanca Cecilia García López, en representación de las familias afectadas en la colonia Santa Elena, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que no estaban preparados para esa repentina contingencia.

«La verdad yo no me esperaba que el aire fuera a levantar mi casa. Nosotros hemos luchado mucho tiempo y de un rato a otro todo se terminó. Mi televisor, el refrigerador, la ropa, mis camas, todo se echó a perder», indicó.

Después de lo ocurrido, afirmó que ya había dado parte a las autoridades y estaba en espera de que llegaran a evaluar los daños.

«Tengo miedo, porque todas las láminas están a punto de caer y ese es el peligro que yo tengo. Nada más es un palo lo que está agarrando y unas tablas», relató.

En su caso, gran parte de las láminas del techo de su casa volaron con los aires y se desconoce a dónde fueron a parar. Las que quedaron y los postes donde estaban colocadas, son fierros retorcidos en pérdida total.

Aunando a eso, reveló, su esposo aún se está reincorporando a su empleo, luego de que por meses estuvo suspendido por la contingencia y, por lo mismo, no cuentan con recursos económicos para reparar esos daños.

Por su lado, Rogelio Antonio López, de otra familia afectada en esa misma colonia, comentó que nadie esperaba lo ocurrido.

Él se encontraba trabajando cuando sucedieron los hechos. Al regresar se percató que se casa estaba completamente destruida.

Pidió la intervención de las autoridades para que les brinden ayuda a todos los que resultaron damnificados por ese fenómeno natural.

En tanto que, David Ramos Roblero, de la colonia “18 de Octubre”, coincidió en que su vivienda sufrió severos daños, sobre todo en el techo de lámina y los tubulares de soporte.

Consideró que, conforme marca la ley, se debe de realizar una profunda evacuación de daños y un censo de las familias afectadas.

El patrimonio de todos ellos, que les llevó muchos años adquirirlos, lo perdieron en cuestión de una sola tarde.

La situación se les agrava porque los pronósticos meteorológicos advierten que la temporada de lluvias apenas ha comenzado, independientemente de la contingencia por Covid-19. EL ORBE / M. Cancino