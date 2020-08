Se Reducen 90% Inhumaciones en Los Panteones de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 28 de agosto de 2020.- De acuerdo al titular de la Dirección de Panteones en el municipio, Saúl Escobar Borralles, en mes y medio se ha reducido alrededor de un 90 por ciento las inhumaciones en la ciudad, sobre todo las relacionadas al Covid-19.

En entrevista para EL ORBE dijo que, en el momento álgido de la pandemia, es decir, entre los meses de marzo y junio, se llegó a tener hasta 15 inhumaciones, la mayoría a consecuencia de la pandemia y ahora es entre una o dos diarias, pero por otras causas.

«Esta esta enfermedad vino a llevarse a nuestros seres queridos, sobre todo a los de la tercera edad, pues esas personas fueron las más vulnerables con la pandemia», indicó.

«Gracias a Dios y a las acciones preventivas que se han tomado, incluso por parte de la gente; aunque se ha visto que en estas fechas ya no hemos tenido los mismos cuidados y por eso se les pide que no e confíen y tomen las medidas necesarias, como el uso de cubrebocas, gel y salir solo si es necesario, además de no exponer a las personas la tercera edad y a niños», dijo».

En torno a las causas de las muertes en este mes, indicó que llama la atención que ha dejado de ser por coronavirus, pero ahora es con frecuencia por neumonía atípica o por deficiencia renal, entre otras.

Dejó en claro que la población continúa fiel a sus tradiciones de velar un día a sus muertos y llevarlos a enterrar al otro, salvo cuando se trata de Covid, ya que son incinerados de inmediato y, en algunos casos, las cenizas son llevadas a los panteones también. EL ORBE / M. Cancino