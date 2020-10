En Morena no se Puede Llegar a Pisotear Principios

*Yeidckol Polevnsky

Tapachula, Chiapas; 08 de Octubre del 2020.- La aspirante a la presidencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, sostuvo este jueves que «no se puede querer ser Presidente del partido y llegar pisoteando los principios».

En rueda de prensa sostenida al concluir una reunión con militantes al sur de la ciudad y en clara alusión a su contrincante, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, recalcó, «se vale desear ser presidente del partido, pero hay que trabajar, luchar, esforzarse y poner el ejemplo».

Aun cuando no mencionó el nombre del legislador, abundó que el propio partido (Morena) establece en el artículo 8 y en el 43, que habla de las candidaturas, que nadie puede participar si son parte del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial y que, para hacerlo, deben de renunciar con 90 días de anticipación, y el no cumplirlo es no conocer los estatutos».

Hizo un llamado para que se deje que la base realmente sea a quien se le consulte y decidan sobre quién presidirá ahora el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Al preguntarle si reconocerá los resultados si no sale beneficiada, contestó que lo ha hecho siempre, «porque nosotros respetamos, por ejemplo, la decisión de haber validado a un interino, cuando no está ni en el estatuto y no nos quejamos, no reclamamos, no impugnamos».

Además, que «voy a reconocer lo que salga y también a decir claramente las cosas, como se hayan hecho; pero no hay razón para que perder si se vota, si se consulta a la militancia. Yo he visto que los que han participado se reúnen con funcionarios, con externos, pero no con la base».

Luego se le preguntó que, si Morena hará alianza con otros partidos políticos en las elecciones intermedias del próximo año, en la que se elegirán a Diputados federales, locales, Alcaldes, entre otros.

«Por supuesto que habrá alianzas, nosotros, por más que tengamos toda la fuerza y podamos ganar solos, no somos tan pretenciosos ni egoístas para decir hay el triunfo es solo nuestro. No, este es un partido que le gusta sumar, en el que cabemos todos».

Fue más explícita al revelar que han venido trabajando con el Partido del Trabajo (PT), así como con el Verde Ecologista de México (PVEM).

«De hecho, con el Partido Verde hicimos una alianza en el Congreso, nos ayudó muchísimo a sacar las iniciativas del Presidente sobre las reformas constitucionales, entonces es un hecho que iremos juntos, y veremos con quienes más», puntualizó.

Citlali Ibáñez Camacho, nacida en 1958 y que ahora se llama Yeidckol Polevnsky, realizó varias reuniones de proselitismo para su candidatura, este jueves en municipios de la región, entre ellos Mazatán y Tapachula. EL ORBE / M. Cancino