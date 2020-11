85% de la Población en Chiapas Padece de Diabetes, Hipertensión y Obesidad

* Propensos a Amputación de Miembros.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2020.- El número de personas con diabetes, hipertensión y obesidad en Chiapas ha crecido. Génesis Pérez, asesora de la Clínica en el Cuidado Avanzado de Heridas, con sede en la ciudad, calculó que el 85 por ciento de la población en la entidad sufre de esas enfermedades.

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que actualmente están llevando a cabo una campaña de valoración para las personas que sufren del pie diabético y presentan heridas.

En esas acciones, dijo, están participando diversos especialistas, incluyendo a cirujanos, traumatólogos, internistas y en cuidados avanzados de heridas.

La población debería tener conciencia de que no solo se trata de una herida a tratar superficialmente, señaló, sino que se debe determinar qué la está produciendo, porque hay factores que influyen como la alimentación, el sueño, los tratamientos médicos que esté llevando, el medio donde vive, la limpieza, los cuidados médicos, entre otros.

Calculó que un 90 por ciento de los diagnosticados con diabetes corren el riesgo de amputaciones de sus miembros, sobre todo los pacientes entre los 65 y 85 años de edad, aunque no descartó que personas más jóvenes presenten esos serios problemas.

Las heridas se pueden provocar desde el más mínimo raspón hasta una cortada, apuntó.

«Los diabéticos tienen poca sensibilidad de las extremidades; entonces ellos no pueden determinar si se llegan a lastimar o clavar algo y lo ven como una pequeña llaga normal como tal vez los jóvenes puedan determinarlo», explicó.

Luego hacen, en la gran mayoría de los casos, curaciones convencionales y no se dan cuenta de que el daño va avanzando más de lo que debería ser.

Una de las terapias que ya se utilizan en Chiapas es la utilización de instrumentos médicos conocidos como «presión negativa», con una especie de esponja con sellado hermético, una tela adhesiva y un sistema de succión continúo.

Esta hace la aspiración de secreciones a través de un contenedor, que se puede regular entre continua e intermitente, dependiendo de lo que es la valoración de la profundidad de la herida.

Esa técnica tiene hasta ahora un 85 por ciento de efectividad en los pacientes que la han utilizado, según la especialista. EL ORBE / M. Cancino