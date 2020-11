No Puede Sacar Acta de Nacimiento Porque ya Aparece Como Difunta

Tapachula, Chiapas. Juana N acudió al Registro Civil, para solicitar una constancia para tramitar su jubilación de la empresa donde presta sus servicios.

El caso es que se llevó la desagradable sorpresa que en esas oficinas le informaron que existe un documento denominado acta de defunción. lo que quiere decir que la señora ya no se encuentra dentro del sistema y que había fallecido.

Explicó que primeramente acudió a un módulo, para sacar su acta de nacimiento pero le informaron que no se encontraba dentro del sistema por ello acudió al municipio de Villa Comaltitlán, donde le dijeron que no le podían dar el acta ya que tenía un problema con una letra.

Al acudir al instituto Mexicano del Seguro Social, donde realizan los trámites para pensionarse, le dijeron que acudiera ante las instancias del gobierno del Estado para solicitar una constancia de identidad y fue en ese momento que le dijeron que ella ya no existe en el sistema y que se encuentra sin vida, de acuerdo a la constancia de defunción que se encuentra en el sistema.

La señora se presentó ante las autoridades para que continúen con las investigaciones y que las autoridades le ayuden ya que se presume que fue algún homónimo que falleció y que tomaron sus datos, con ello ha perdido todos sus derechos para pensionarse. MESA DE REDACCIÓN