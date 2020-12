Incrementa 70% Turismo de Guatemala a Chiapas y Disminuye el Tránsito de Mexicanos a ese País

* Por las Estrictas Normas Sanitarias Para Ingresar a Centroamérica.

Tapachula, Chiapas; 05 de diciembre del 2020. – Luego de tres meses de que fueron abiertos nuevamente los cruces fronterizos entre México y Guatemala, y que Chiapas cumplió sus primeras dos semanas en semáforo de riesgo sanitario en verde, el turismo de visitantes de esa nación centroamericana ha aumentado considerablemente.

De acuerdo a Yazmín Solís, representante de la agencia de viajes Exitur, debido a la contingencia de los últimos meses por la presencia del mortal virus del Covid-19, hubo una caída en ese sector, superior al 50 por ciento

“Antes los mexicanos íbamos hacia Guatemala, ahora son los de Guatemala los que vienen a hacer sus recorridos. No solo de compras sino también a los atractivos de la región, como los ubicados en la Ruta del Café”.

Calculó que hay alrededor de un 70 por ciento de recuperación, comparado con lo que ocurría en los meses antes de que iniciara la pandemia en México.

Reconoció que la reapertura de los cruces internacionales reactivó la economía de Chiapas y de las regiones del territorio chapín y que, en el caso del turismo, la llegada de los visitantes ha ido creciendo paulatinamente.

Sin embargo, dio a conocer que la repuesta de los mexicanos hacia esa nación ha sido todo lo contrario, porque disminuyó la afluencia.

Consideró que los requerimientos que exige el gobierno de Guatemala para permitir la entrada de extranjeros a su territorio, es considerada excesiva por las familias que quiere hacer el viaje hacia allá.

En los cruces oficiales, las autoridades chapinas piden, entre otras cosas, que los que aspiren a ingresar deben de presentar una prueba de laboratorio que certifique que no están contagiados del coronavirus, y la gran mayoría no lo tiene. EL ORBE / M. Cancino/Ildefonso Ochoa