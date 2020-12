Maestros Exigen Renovar al SNTE de Chiapas

Tapachula, Chiapas; 16 de diciembre del 2020.- Maestros de la región realizaron una marcha motorizada este miércoles por la ciudad, para exigir el relevo de la comisión ejecutiva de la sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), con sede en la entidad, “toda vez que la actual representación ni siquiera es de Chiapas, y por lo mismo, tienen en el total olvido a los docentes”.

Así lo informó José Antonio Ramírez Díaz, coordinador magisterial, quien agregó que “creemos que tenemos capacidad para organizarnos y para que decidamos a quiénes queremos que nos representen; no queremos una comisión ejecutiva foránea y que, por lo mismo, no se identifican con las necesidades del magisterio chiapaneco”.

Insistió en que ellos, los de la actual comisión ejecutiva, no viven en Chiapas. “Son de otros estados, vienen de vez en cuando y eso hace que no sean nuestros gestores y que no les interesen las demandas”.

Manifestó que lo que quieren es relevar a la actual comisión con gente local y plural, donde estén representadas todas las expresiones y que sean los maestros de Chiapas quienes generen las condiciones necesarias para un relevo formal. EL ORBE / Nelson Bautista