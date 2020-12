Se Dispara el Precio del Pollo en los Mercados

Exigen Intervenga PROFECO

Tapachula, Chiapas; 16 de diciembre del 2020.- El precio del pollo se incrementó en las últimas horas hasta en 170 pesos la unidad, lo cual representa un golpe al bolsillo de las amas de casa para esta temporada de Navidad, ya que este es uno de los principales productos de la canasta básica que se consumen en estas fechas.

Para la presidente de la Asociación de Polleras, Elsa Sánchez Aguilar, el precio del ave está por las nubes, por lo que en el mercado no hay ventas y no hay forma que disminuya su costo en estas fechas de fin de año.

“El principal problema que se tiene en los mercados, es el alto costo del pollo, que es uno de los alimentos de mayor consumo en las familias de los chiapanecos y que ahora se cuenta con un precio demasiado caro”, apuntó en entrevista para EL ORBE.

Ante esa situación, las amas de casa que lograban comprar dos pollos para la temporada de fin de año, ahora van a adquirir uno, “y así la que compraba uno, ahora se llevará la mitad, incluso la pechuga, también esta elevado el precio”.

Por su parte, José Rodas, vendedor de pollo en el mercado San Juan, externó que antes de la pandemia tenía su incrementó normal, pero en los últimos cinco meses ha venido subiendo el precio por el tema de pandemia, “los días jueves, viernes y sábado, se tienen venta”, dijo, mientras que el resto de la semana “es raro ver movimientos en todos los negocios, por el temor del coronavirus”.

Mientras, amas de casa señalan que ese es el cuento de los vendedores de pollo en diversas temporadas del año, porque se quejan de los precios, pero ellos son los que disponen de eso y de las ganancias, porque a diferencia del país, en la región no quieren comercializar el ave por kilo.

Lamentan que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se convirtió en un “cero a la izquierda, desde que el actual gobierno decidió cerrar las oficinas de Tapachula, las únicas que había en toda la región, y las 4nviaron a Tuxtla Gutiérrez, dejando en completo desamparo a más de un millón de habitantes. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez